Különös fordulatokat tartogat az időjárás vasárnapra – estére újabb változás érkezik

A vasárnapi időjárás többnyire borult eget, lassú felhőoszlást és foltokban megjelenő ködöt hoz az ország területére. Délelőtt ugyan északnyugat felől csökken a felhőzet, de keleten estig megmaradhat a zárt égkép. A csapadék eloszlása is átrendeződik, miközben a hőmérséklet mérsékelt marad. A gyenge légmozgás miatt nyugodt, de nedves légtömegek alakítják a napot.

Mutatjuk a hétvégi időjárás legfontosabb pillanatait (illusztráció)

Fotó: Pexels

Milyen lesz a vasárnapi időjárás estétől hétfő hajnalig?

A nap nagy részében túlnyomóan borult lesz az ég, sok helyen párás és ködös körülményekkel. Délelőtt északnyugat felől már megkezdődik a felhőzet csökkenése, ez azonban nem érinti egyformán az országot: a keleti térségekben estig marad a borult idő. A csapadék súlypontja is fokozatosan a Dunától keletre tevődik át, ahol eső vagy gyenge zápor fordulhat elő. A hőmérséklet kora délután 7–12 fok között alakul, Borsodban ennél is hidegebb lehet.

Vasárnap estére ismét egységesen felhős égkép alakul ki, helyenként párássá válik a levegő, és foltokban köd képződik. Keleten este kisebb eső alakulhat ki, míg hajnalban a nyugati határszél is kaphat gyenge csapadékot. A légmozgás továbbra is gyenge marad, a legalacsonyabb hőmérséklet 1–6 fok között várható, de a derültebb tájakon néhány fokkal hidegebb is lehet.

Hatással lesz-e az időjárás-változás a hétfő reggeli indulásra?

A hétfő hajnalra kialakuló köd és a gyenge légmozgás miatt több térségben romolhatnak a látási viszonyok. A hőmérséklet továbbra is alacsony marad, és a helyenként előforduló kisebb eső nedves útszakaszokat eredményezhet. Az időjárás hétvégén tapasztalt párásság tehát hétfő reggel is velünk marad.

Hétfő reggeltől többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugaton már csökkenhet a felhőzet. Nagyobb eséllyel a nap első felében az északnyugati tájakon eső előfordulhat. A délnyugati, déli szél döntően mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 6 és 12 fok között valószínű – írja a met.hu előrejelzése.