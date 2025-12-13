Tartja magát a hideg – mutatjuk a vasárnapi időjárást

Továbbra sem a barátságok arcát mutatja az időjárás Magyarországon.

Borongós, csípős lesz az időjárás vasárnap

Fotó: Rene Terp / Pexels

Persze tudjuk, télen ez a normális, de ettől még ez nem kellemes.

A hőmérséklet napközben is csak +4 fok körül alakul, ami a ködös levegő és a gyenge szellő miatt különösen hűvösnek érződik majd a szabadban.

Bár csapadék nem valószínű, ködszitálás bármely területen előfordulhat, ami lassabb közlekedést és hűvösebb hangulatot hoz magával – írja a Köpönyeg.

A hidegpárna napokig befolyásolhatja az időjárást

Az anticiklonális helyzet és a gyenge légmozgás miatt a tartós ködfelhőzet nehezen oszlik fel, ezért a hidegpárna még napokig befolyásolhatja az időjárást a környező hegyek völgyeiben és alacsonyabb területeken egyaránt. Nem árt, ha rétegesen öltözködünk, készüljünk a szürke, párás időre, és tervezzünk beltéri programokat inkább a vasárnapra, mert a ködös, borongós idő egész nap velünk marad.

Mutatjuk, milyen időjárás jöhet karácsonyig.