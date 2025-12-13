Hírlevél
időjárás

Tartja magát a hideg – mutatjuk a vasárnapi időjárást

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vasárnapra ismét a hidegpárna jelensége alakítja időjárásunkat, így országszerte borult, párás és helyenként tartósan ködös tájakra ébredhetünk. A borongós időjárás miatt a délelőtti órákban alig láthatjuk a napfényt, és csak a magasabban fekvő területeken van esély arra, hogy kisüssön a nap.
időjárástélköd

Továbbra sem a barátságok arcát mutatja az időjárás Magyarországon.

időjárás
Borongós, csípős lesz az időjárás vasárnap
Fotó: Rene Terp / Pexels

Persze tudjuk, télen ez a normális, de ettől még ez nem kellemes. 

A hőmérséklet napközben is csak +4 fok körül alakul, ami a ködös levegő és a gyenge szellő miatt különösen hűvösnek érződik majd a szabadban. 

Bár csapadék nem valószínű, ködszitálás bármely területen előfordulhat, ami lassabb közlekedést és hűvösebb hangulatot hoz magával – írja a Köpönyeg.

A hidegpárna napokig befolyásolhatja az időjárást

Az anticiklonális helyzet és a gyenge légmozgás miatt a tartós ködfelhőzet nehezen oszlik fel, ezért a hidegpárna még napokig befolyásolhatja az időjárást a környező hegyek völgyeiben és alacsonyabb területeken egyaránt. Nem árt, ha rétegesen öltözködünk, készüljünk a szürke, párás időre, és tervezzünk beltéri programokat inkább a vasárnapra, mert a ködös, borongós idő egész nap velünk marad.

Mutatjuk, milyen időjárás jöhet karácsonyig.

 

