Csontig hatoló hideg és viharos szél csap le – ilyen lesz az időjárás

Szombaton a köd és a rétegfelhőzet elsősorban a Dráva mentén és az Alföld egyes körzeteiben tartósan megmaradhat, miközben máshol többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz időjárás várható. Az éjszaka második felében szakadozott frontális felhőzet vonul át az ország felett, számottevő csapadék nélkül – írja a HungaroMet.

Az időjárás új arcát mutatja: viharos szél, fagyos éjszaka és hirtelen változások várhatók. Fotó:Illusztráció/Unplash

Vasárnap ismét felhőátvonulásokra készülhetünk, de általában többórás napsütés is valószínű. Az északkeleti tájakon ugyanakkor tartósabban borult maradhat az ég, ahol az éjszakai óráktól egy-egy hózápor kialakulása sem kizárt — ez már igazi téli időjárás-hangulatot hozhat.

Időjárás: viharos szél és szélsőséges hőmérsékleti különbségek jöhetnek

Az északnyugatira forduló szél késő estétől egyre nagyobb területen megerősödik, főként a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +1 fok között alakul, ám Borsod szélárnyékos részein ennél több fokkal hidegebb is lehet. A szél feltámadásával ugyanakkor több helyen átmeneti enyhülés várható.

Hőmérsékleti kilátások

Vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, így a hideg, de több helyen napos időjárás marad meghatározó.

Fekete jég az utakon, hó a láthatáron — rendkívüli tél küszöbén állunk

Meteorológusok szerint valami igazán komoly dolog van kialakulóban Európa időjárásában. A fekete jég már most komoly veszélyt jelent több térségben, miközben egyes előrejelzések szerint akár a legkeményebb tél is jöhet az elmúlt 15 évben.