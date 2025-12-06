Kíváncsi, mennyire válnak be a népi időjóslások? Mutatjuk!

Csala Dénest, a Székelydata megalkotóját az érdekelte: mennyire igazak még a magyar és az erdélyi bölcsességek. Az elmúlt hatvan év időjárási adatait vetette össze ötven népi időjóslással. Azt találta, hogy átlagosan 56 százalékban van igazuk a népi mondásoknak, és meglehetősen pénzfeldobás jellegű, hogy melyik évben lesz igazuk a bölcsességeknek - írja a Kisalföld.

A népi időjóslások átlagosan 56 százalékban válnak be

Népi időjóslás a statisztika fényében

A vizsgált mondások közül a jégtörő Mátyáshoz fűződő teljesít a leggyengébben. Mátyás neve napján ugyanis, ha talál jeget, elolvasztja, ha nem, akkor viszont csinál, tehát ha február 24-én fagy, akkor a következő napokban az átlagosnál melegebb idő várható.

Ez a megállapítás mindössze az esetek 21 százalékában igaz.

A legmegbízhatóbb bölcsesség a „Szent György napja ősi tavaszkezdő nap”, vagyis a március 24. utáni hétben valóban 96 százalékban melegebb az idő, mint korábban. Jó találati aránnyal bír a „Gergely-napi szél Szent György-napig él” (70 százalék), és a szintén márciusi Sándor, József, Benedek is, akik az esetek 65 százalékában hoznak meleget.

Medárd 66 százalékban váltja be a negyvennapos esőre vonatkozó jóslatot, és 67 százalékban igaz, hogy ha Katalin kopog, karácsony locsog.

Hatvan-hetven százalék feletti arányt ért el még László, Anna, Péter és Márton is.

