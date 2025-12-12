Hírlevél
Rendkívüli

Elképesztő emberrel ült egy asztalhoz Putyin: sorsfordító lépések készülnek Ukrajna kapcsán

Kiderült, mikor ér a Földhöz a rejtélyes objektum, ami akár idegen technológia is lehet

Ezeket jobb elkerülni, ha ledöntött az influenza

A téli időszakban megszaporodnak a légúti megbetegedések, és ilyenkor sokan ösztönösen a megszokott komfortételekhez nyúlnak. Az influenza esetén azonban nem mindegy, mit eszünk és iszunk, mert bizonyos opciók kifejezetten ronthatják a tüneteket és lassíthatják a gyógyulást.
Az influenza tünetei – mint a láz, torokfájás, köhögés, izomfájdalom és kimerültség – komoly terhelést jelentenek a szervezet számára. Ez különösen igaz a téli időszakban, amikor az immunrendszer eleve gyengébb állapotban van, és nehezebben veszi fel a harcot a fertőzésekkel.  A nem megfelelő étrend fokozhatja a gyulladást, előidézhet dehidratációt, és tovább nehezítheti az immunerősítés folyamatát, ezért betegség alatt kiemelten fontos a tudatos táplálkozás - tájékoztat a New York Post.

megfázás, influenza
Influenza idején a zsíros és cukros ételek lassíthatják a gyógyulást
Fotó: Unsplash

Mit ne együnk influenza esetén?

Influenza idején több olyan étel is van, amely súlyosbíthatja a tüneteket vagy lassíthatja a felépülést. Ezek elsősorban az emésztőrendszert terhelik, illetve fokozzák a gyulladásos folyamatokat.

Kerülendő ételek és italok:

  • csípős, erősen fűszerezett fogások,
  • olajban sült, zsíros ételek,
  • cukros üdítők és édesített italok,
  • alkoholos italok,
  • nehéz, feldolgozott készételek.

Ezek irritálhatják a torkot, fokozhatják a köhögést, hányingert okozhatnak, valamint megzavarhatják a bélrendszer működését, amely az immunvédekezés egyik kulcsa.

Mit ihatunk megfázás idején?

Megfázás és influenza alatt a megfelelő folyadékbevitel alapvető fontosságú, mivel a láz és az izzadás gyorsan kiszáradáshoz vezethet. A legjobb választás a szervezetet kímélő, hidratáló italok fogyasztása.

Ajánlott italok:

  • meleg gyógyteák (kamilla, hárs, gyömbér),
  • hígított gyümölcslevek,
  • hús- vagy zöldséglevesek,
  • kókuszvíz.

A cukros üdítők és az alkohol kerülendők, mert rontják a folyadékháztartást és lassíthatják a regenerálódást.

Mitől gyengül az immunrendszer betegség alatt?

Betegség idején az immunrendszer gyengülése több tényező együttes hatásának következménye. A szervezet ilyenkor fokozott energiafelhasználással küzd a kórokozók ellen, miközben a nem megfelelő életmód tovább rontja a védekezőképességet.

Az immunrendszert gyengítő főbb tényezők:

  • elégtelen folyadékbevitel,
  • túlzott cukor- és alkoholfogyasztás,
  • alváshiány,
  • stressz,
  • nehéz, zsíros ételek rendszeres fogyasztása.

A tudatos étkezés, a pihenés és a megfelelő hidratálás együttesen támogatják az immunerősítést és segítik a gyorsabb felépülést.

Mi az a szuperinfluenza, és miért veszélyes?

Az utóbbi hetekben Európa-szerte felütötte fejét egy olyan influenzatörzs, amit sok helyen szuperinfluenzaként emlegetnek. A köznyelvben elterjed elnevezés arra utal, hogy a vírus rendkívül fertőző és nagyon gyorsan terjed.

