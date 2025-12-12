Ezeket jobb elkerülni, ha ledöntött az influenza

Az influenza tünetei – mint a láz, torokfájás, köhögés, izomfájdalom és kimerültség – komoly terhelést jelentenek a szervezet számára. Ez különösen igaz a téli időszakban, amikor az immunrendszer eleve gyengébb állapotban van, és nehezebben veszi fel a harcot a fertőzésekkel. A nem megfelelő étrend fokozhatja a gyulladást, előidézhet dehidratációt, és tovább nehezítheti az immunerősítés folyamatát, ezért betegség alatt kiemelten fontos a tudatos táplálkozás - tájékoztat a New York Post.

Influenza idején a zsíros és cukros ételek lassíthatják a gyógyulást

Fotó: Unsplash

Mit ne együnk influenza esetén?

Influenza idején több olyan étel is van, amely súlyosbíthatja a tüneteket vagy lassíthatja a felépülést. Ezek elsősorban az emésztőrendszert terhelik, illetve fokozzák a gyulladásos folyamatokat.

Kerülendő ételek és italok:

csípős, erősen fűszerezett fogások,

olajban sült, zsíros ételek,

cukros üdítők és édesített italok,

alkoholos italok,

nehéz, feldolgozott készételek.

Ezek irritálhatják a torkot, fokozhatják a köhögést, hányingert okozhatnak, valamint megzavarhatják a bélrendszer működését, amely az immunvédekezés egyik kulcsa.

Mit ihatunk megfázás idején?

Megfázás és influenza alatt a megfelelő folyadékbevitel alapvető fontosságú, mivel a láz és az izzadás gyorsan kiszáradáshoz vezethet. A legjobb választás a szervezetet kímélő, hidratáló italok fogyasztása.

Ajánlott italok:

meleg gyógyteák (kamilla, hárs, gyömbér),

hígított gyümölcslevek,

hús- vagy zöldséglevesek,

kókuszvíz.

A cukros üdítők és az alkohol kerülendők, mert rontják a folyadékháztartást és lassíthatják a regenerálódást.

Mitől gyengül az immunrendszer betegség alatt?

Betegség idején az immunrendszer gyengülése több tényező együttes hatásának következménye. A szervezet ilyenkor fokozott energiafelhasználással küzd a kórokozók ellen, miközben a nem megfelelő életmód tovább rontja a védekezőképességet.

Az immunrendszert gyengítő főbb tényezők:

elégtelen folyadékbevitel,

túlzott cukor- és alkoholfogyasztás,

alváshiány,

stressz,

nehéz, zsíros ételek rendszeres fogyasztása.

A tudatos étkezés, a pihenés és a megfelelő hidratálás együttesen támogatják az immunerősítést és segítik a gyorsabb felépülést.