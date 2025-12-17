Tudományos szenzáció: olyat filmeztek le a tudósok, amit még soha

Svájci és japán kutatók – a Zürichi Műszaki Egyetem vezetésével – egy új, rendkívül fejlett mikroszkópos eljárással valós időben rögzítették, hogyan hatol be az influenzavírus egy egészséges sejtbe. A felvételek döbbenetesek: a vírus nem azonnal támad, hanem szó szerint „szörfözik” a sejt felszínén – írja a Bild.

Az influenza a szezonális megbetegedések fő okozója

Fotó: Unsplash

Táncot jár az influenzavírus

A vírus először ideiglenesen kapcsolódik különböző pontokon, majd oldalirányban mozog a sejtmembránon, miközben a legalkalmasabb belépési pontot keresi. A kutatók szerint ez a mozgás leginkább egy tudatos felderítő manőverhez hasonlítható.

A vizsgálat középpontjában az influenza A vírus állt, amely a szezonális megbetegedések fő okozója. Amikor a vírus megtalálja a megfelelő receptort, kihasználja a sejt saját „bejutási rendszerét”. Ugyanazon az útvonalon jut be, amelyen keresztül normál esetben hormonok, vas vagy koleszterin kerül a sejtbe.

„Ez nem egyszerű támadás, inkább egyfajta tánc a vírus és a sejt között” – fogalmazott Yohei Yamauchi, a kutatás vezetője. A sejtek tehát nem passzív áldozatok, hanem aktív résztvevői a fertőzési folyamatnak.

Attól, hogy egy vírus bejut egy sejtbe, még nem tör ki automatikusan a betegség. A szervezet immunrendszere sok esetben képes már a legkorábbi szakaszban megállítani a fertőzést. Csak akkor jelennek meg a klasszikus tünetek – láz, köhögés, izomfájdalom –, ha a vírusok száma elér egy kritikus szintet.

A kutatók szerint az új felismerések kulcsfontosságúak lehetnek új vírusellenes gyógyszerek fejlesztésében, amelyek célzottan akadályozhatják meg a vírus bejutását a sejtekbe. Egy biztos: most először láthatjuk, hogyan kezdődik a betegség valójában, és ez a tudás akár életeket is menthet.

Beindult a szuperinfluenza

A szakértők szerint az idei szezonban a terjedés középpontjában a szuperinfluenza áll, amely a szokásosnál korábban és intenzívebben fertőz.

Ezeket jobb elkerülni, ha ledöntött az influenza

Az influenza esetén nem mindegy, mit eszünk és iszunk, mert bizonyos opciók kifejezetten ronthatják a tüneteket és lassíthatják a gyógyulást.