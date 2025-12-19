Így védje meg alkalmazottait a téli influenzaszezonban – most jön a járvány csúcsa Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss adatai szerint a légúti megbetegedések száma meredeken növekszik, és az influenza mellett az RSV is intenzíven terjed. Több kórház már most telítődő osztályokról számol be, és az előrejelzések alapján a 2025–2026-os szezon az utóbbi évek egyik legkorábban kezdődött és legerősebb hulláma lehet.

Rekordszámú beteg, korábban indult járványhullám – miért ilyen veszélyes az idei influenza?

A betegség nemcsak korábban érkezett, de súlyosabb tüneteket okoz, és egyre több dolgozót kényszerít napokra otthon maradni, ami komoly működési kockázatot jelent a magyar vállalkozásoknak. A munkahelyi megbetegedések különösen gyorsan terjedhetnek azokban a környezetekben, ahol sokan tartózkodnak zárt térben, például irodákban, üzemekben, oktatási vagy egészségügyi intézményekben.

Miért fontos most újragondolni a munkahelyi védekezést?

Gavin Scarr Hall brit egészségvédelmi szakértő figyelmeztetése Magyarországon is érvényes: ha a vírus a lakosság körében tombol, annak hatása szinte törvényszerűen begyűrűzik a munkahelyekre. Az olyan területek, mint a bölcsődék, óvodák, idősgondozási intézmények, vendéglátás, kereskedelem és nagy létszámú gyártóüzemek különösen veszélyeztetettnek számítanak, hiszen ott a dolgozók folyamatosan sok emberrel érintkeznek. A fertőzés terjedése ráadásul nagyon gyors: elég egyetlen lappangó, köhögő vagy lázas kolléga, és néhány napon belül akár egy egész részleg is kieshet.

Mit tehetnek a munkaadók a fertőzéshullám lassításáért?

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő higiéniai háttér biztosítása. Ez magában foglalja a könnyen elérhető kézfertőtlenítők kihelyezését, a szappan- és papírtörlő-adagolók folyamatos feltöltését, valamint a mosdók és közös konyhák rendszeres, alapos takarítását. Bár ezek alapvető intézkedéseknek tűnnek, sok munkahelyen nem veszik elég komolyan őket.

Fontos az is, hogy a COVID-időszak alatt megtanult alapvető higiéniai szokások újra előtérbe kerüljenek. Sokan elfelejtették, mennyire hatásos a könyökhajlatba köhögés vagy tüsszentés, a használt zsebkendők azonnali kidobása és a rendszeres kézmosás minden étkezés vagy mosdóhasználat után. Amennyiben egy munkahelyen több beteg kolléga is megjelenik, érdemes átmenetileg maszkot javasolni a közösségi terekben, mert ez jelentősen csökkenti a terjedést.

A munkáltatóknak külön figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy betegen senkit ne ösztönözzenek a bejárásra. A magyar munkahelyeken még mindig gyakori a hozzáállás, miszerint „betegen is dolgozni kell, mert sok a feladat”, pedig ez a legbiztosabb út a csoportos megbetegedésekhez. A munkáltatói üzenetnek egyértelműnek kell lennie: ha valaki rosszul érzi magát, maradjon otthon, mert ezzel nemcsak saját gyógyulását, hanem a csapat egészségének megóvását is támogatja.

A vezetőknek különös gondossággal kell bánniuk a veszélyeztetett dolgozókkal, például a kismamákkal, krónikus betegekkel és immunhiányos munkatársakkal. Számukra külön munkarend, távmunkalehetőség vagy egyéb védelem biztosítása válhat szükségessé ahhoz, hogy az egészségügyi kockázatot minimálisra csökkentsék.

Téli influenzacsúcs 2025–2026: a kérdés nem az, hogy jön-e a járvány – hanem az, felkészült-e rá a céged

A következő hetekben különösen fontos lesz, hogy a vállalatok gyorsan reagáljanak, és elővegyék azokat a védekezési módszereket, amelyek hatékonyan működtek a COVID-időszakban. A higiéniai rendszer megerősítése, a beteg dolgozók otthonmaradásának támogatása és a vezetői tudatosság együtt képes érdemben csökkenteni a fertőzési kockázatot és biztosítani a cég működőképességét.

