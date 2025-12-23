A férfiaknak is fáj? Elegendő lehet-e a nőknek az anyaság?

Hírlevél
A Jeszenszky-kaland eheti adásában Rochlitz Zsuzsanna természetgyógyász őszintén beszél a mindennapokat leggyakrabban érintő lelki kérdésekről, a depressziótól az önmegvalósításon át a párkapcsolati problémákig. Másfél órában szó esik gyereknevelésről, lelki elakadásokról és arról is, hogyan segíthet mindebben a családállítás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha létezik olyan, hogy másfél órában az embert leggyakrabban érintő szinte összes lelki problémáról beszéljünk, akkor talán sikerült. Depresszió, párkapcsolati problémák, gyereknevelés, önmegvalósítás… És még azt is megtudjuk, hogyan segítheti mindezt az ún. családállítás.

Jeszenszky-kaland: depresszió és párkapcsolati problémák

Jeszenszky Zsolt vendége Rochlitz Zsuzsanna természetgyógyász

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Rochlitz Zsuzsanna orvos, természetgyógyász, terapeuta, lelki vezető.

Kattintson a videóra a beszélgetésért.

 

 

