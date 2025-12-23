A férfiaknak is fáj? Elegendő lehet-e a nőknek az anyaság?

Ha létezik olyan, hogy másfél órában az embert leggyakrabban érintő szinte összes lelki problémáról beszéljünk, akkor talán sikerült. Depresszió, párkapcsolati problémák, gyereknevelés, önmegvalósítás… És még azt is megtudjuk, hogyan segítheti mindezt az ún. családállítás.

Jeszenszky-kaland: depresszió és párkapcsolati problémák

Jeszenszky Zsolt vendége Rochlitz Zsuzsanna természetgyógyász

A Jeszenszky-kaland eheti vendége Rochlitz Zsuzsanna orvos, természetgyógyász, terapeuta, lelki vezető.

