A férfiaknak is fáj? Elegendő lehet-e a nőknek az anyaság?

A Jeszenszky-kaland eheti adásában Rochlitz Zsuzsanna természetgyógyász őszintén beszél a mindennapokat leggyakrabban érintő lelki kérdésekről, a depressziótól az önmegvalósításon át a párkapcsolati problémákig. Másfél órában szó esik gyereknevelésről, lelki elakadásokról és arról is, hogyan segíthet mindebben a családállítás.
Jeszenszky Zsolt vendége Rochlitz Zsuzsanna természetgyógyász
Rochlitz Zsuzsanna orvos, természetgyógyász, terapeuta, lelki vezető.
