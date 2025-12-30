Na, ez aztán a Jeszenszky-kaland!

Jeszenszky Géza Magyarország korábbi külügyminisztere, washingtoni és oslói nagykövete, egyetemi docens… és nem mellesleg Jeszenszky Zsolt édesapja. Ez a mostani beszélgetés elsősorban a határontúli magyarokról, a nemzetiségpolitikáról, a rendszerváltozást követő évek ezen a téren zajló fejleményeiről szól, a délszláv háborútól kezdve a Szovjetunió felbomlásán és az ukrán kérdésen át a nyugati hatalmak reakciójáig.

Vágólapra másolva!

A Jeszenszky-kaland e heti vendége a házigazda, Jeszenszky Zsolt édesapja, Jeszenszky Géza, Magyarország korábbi külügyminisztere, washingtoni és oslói nagykövete, egyetemi docens. A beszélgetés elsősorban a határontúli magyarokról, a nemzetiségpolitikáról, a rendszerváltozást követő évek ezen a téren zajló fejleményeiről szól, a délszláv háborútól kezdve a Szovjetunió felbomlásán és az ukrán kérdésen át a nyugati hatalmak reakciójáig.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!