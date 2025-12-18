Itt a vissza nem térő lehetőség! Szavazzon a legfontosabb karácsonyi kérdésben!

A karácsonyi asztal egyik kihagyhatatlan szereplője a bejgli, mégis sokan rossz szempontok alapján döntenek, amikor vásárolnak vagy készítenek. Pedig a jó bejgli titka nem a külsejében, hanem a belsejében rejlik: a minőséget mindenekelőtt a töltelék aránya határozza meg.

A jó bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket (illusztráció)

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A jó bejgli titka: a töltelék számít, nem a külső

A szabályok szerint a bejgli tölteléktartalmának legalább a sütemény felét kell kitennie. Ez nemcsak sütéskor fontos szempont, hanem vásárláskor is könnyen ellenőrizhető: a címkén pontosan fel van tüntetve a töltelék aránya. A látványos, repedésmentes külső önmagában még nem garancia a minőségre, ha a tészta dominál a töltelékkel szemben.

A hagyományos bejgli omlós, kelt, vajas tésztából készül, vékonyra nyújtva, egyenletesen eloszlatott töltelékkel. A minőségi bejgli lényege a szaftos, gazdag ízű töltelék, amely nem szárad ki sütés közben, és nem spórolós. Ha a töltelék aránya eléri vagy meghaladja az 50 százalékot, az már különleges bejglinek számít.

A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka (illusztráció)

Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Mákos bejgli vagy diós bejgli?

De vajon a mákos vagy a diós a favorit? Ez leginkább ízlés kérdése. A mákos bejgli karakteresebb, markáns ízvilágú, míg a diós változat lágyabb, sokak számára klasszikusabb élményt nyújt. Egy biztos: legyen szó mákosról vagy diósról, a jó bejgli ott kezdődik, ahol a töltelék nem mellékszereplő, hanem a fő attrakció.