Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Deák Dániel elárulta, hogy mivel próbálják megtörni Orbán Viktort az EU-csúcson

Sport

Kiderült: Egerszegi Krisztinát így segítette olimpiai aranyéremhez Darnyi Tamás

bejgli

Itt a vissza nem térő lehetőség! Szavazzon a legfontosabb karácsonyi kérdésben!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Karácsonykor szinte minden asztalon ott van a bejgli, mégis sokan nem tudják, mitől lesz igazán jó. A jó bejgli titka nem a külsejében, hanem a töltelék arányában, a hagyományos tésztában és a minőségi alapanyagokban rejlik – legyen szó mákos vagy diós változatról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bejglidiós beiglidiós bejglitöltelékmákos bejglitészta

A karácsonyi asztal egyik kihagyhatatlan szereplője a bejgli, mégis sokan rossz szempontok alapján döntenek, amikor vásárolnak vagy készítenek. Pedig a jó bejgli titka nem a külsejében, hanem a belsejében rejlik: a minőséget mindenekelőtt a töltelék aránya határozza meg.

A jó bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket
A jó bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket (illusztráció)
Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

A jó bejgli titka: a töltelék számít, nem a külső

A szabályok szerint a bejgli tölteléktartalmának legalább a sütemény felét kell kitennie. Ez nemcsak sütéskor fontos szempont, hanem vásárláskor is könnyen ellenőrizhető: a címkén pontosan fel van tüntetve a töltelék aránya. A látványos, repedésmentes külső önmagában még nem garancia a minőségre, ha a tészta dominál a töltelékkel szemben.

A hagyományos bejgli omlós, kelt, vajas tésztából készül, vékonyra nyújtva, egyenletesen eloszlatott töltelékkel. A minőségi bejgli lényege a szaftos, gazdag ízű töltelék, amely nem szárad ki sütés közben, és nem spórolós. Ha a töltelék aránya eléri vagy meghaladja az 50 százalékot, az már különleges bejglinek számít.

A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka
A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka (illusztráció)
Fotó: acceptphoto / Shutterstock

Mákos bejgli vagy diós bejgli? 

De vajon a mákos vagy a diós a favorit? Ez leginkább ízlés kérdése. A mákos bejgli karakteresebb, markáns ízvilágú, míg a diós változat lágyabb, sokak számára klasszikusabb élményt nyújt. Egy biztos: legyen szó mákosról vagy diósról, a jó bejgli ott kezdődik, ahol a töltelék nem mellékszereplő, hanem a fő attrakció.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Örök vita a karácsonyi asztalnál: Ön mákos vagy diós bejglit választ?

Ennyi tölteléknek kell lenni a bejgliben

Sokan nem tudják, hogy a bejgli minőségét nem a külseje, hanem a töltelék aránya dönti el. A szabályok szerint a bejgli tölteléktartalma legalább a termék felét kell kitegye. Ez a vásárlásnál is könnyen ellenőrizhető – csak meg kell nézni a címkét.

A tökéletes bejgli titka: ha így készíti, garantáltan nem reped szét!

A bejgli készítése nem olyan bonyolult, mint sokan gondolják, ha ismerjük a trükköket! A repedésmentes bejgli titka a hideg tészta, a türelmes pihentetés és a precíz munka. Mutatjuk lépésről lépésre!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!