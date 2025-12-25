Változások jönnek a jogosítványoknál – ezt önnek is tudnia kell!

Döntött az Európai Unió, jövő év, azaz 2026 első napjától a B kategóriás jogosítvány hatálya kibővül: a jelenlegi, 3,5 tonnás felső súlyhatár 4,25 tonnára emelkedik, és bizonyos feltételek mellett akár 5 tonnáig terjedő járművek is vezethetők lesznek.

Nagyobb autót is vezethetünk a B kategóriás jogosítvány megszerzése után

Fotó: Lang Róbert / Mediaworks

A változás célja, hogy a korszerű technológiákhoz – például nagy akkumulátorral szerelt elektromos autókhoz – igazodjon a jogosítványok szabályozása. Ugyanakkor a hazai jogrendbe való beültetéskor egyes esetekben továbbra is előírhatják az extra képzést vagy vizsgát – írja a Bama.

Mit kell tudni a jogosítvány megszerzése kapcsán?

A jelenlegi feltételek és a vizsgarendszer változatlanok maradnak: aki most szerezi meg a B kategóriás jogosítványt, az a hagyományos követelmények szerint tanulja és vizsgázik le.

A könnyítések nem a tanfolyam vagy vizsga feltételeit érintik, hanem azt, hogy milyen járművek vezetésére jogosít az engedély már a megszerzést követően.

Ahogy arról a közelmúltban az Európai Unió Tanácsa döntött, a műszaki vizsga szabályai is kedvezőbbek lesznek: az évenkénti vizsgáztatás helyett továbbra is kétéves időköz marad érvényben a 10 évnél idősebb járműveknél, ami könnyebbséget jelent az autótulajdonosoknak. Összességében a januártól hatályos módosítások célja a közlekedési szabályok modernizálása és a B kategóriás jogosítvány használhatóságának bővítése.

