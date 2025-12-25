Változások jönnek a jogosítványoknál – ezt önnek is tudnia kell!

Hírlevél
48 perce
Olvasási idő: 4 perc
Januártól jelentős változások lépnek életbe a B kategóriás járművek vezetésében Magyarországon, miután az Európai Unió lazította a korábbi előírásokat. A módosításoknak köszönhetően a jelenlegi jogosítványokkal már nagyobb össztömegű autók is vezethetők lesznek, így az elektromos vagy speciális célú járművek használata is könnyebbé válik.
jogosítványeurópai unióautó

Döntött az Európai Unió, jövő év, azaz 2026 első napjától a B kategóriás jogosítvány hatálya kibővül: a jelenlegi, 3,5 tonnás felső súlyhatár 4,25 tonnára emelkedik, és bizonyos feltételek mellett akár 5 tonnáig terjedő járművek is vezethetők lesznek.

jogosítvány
Nagyobb autót is vezethetünk a B kategóriás jogosítvány megszerzése után
Fotó: Lang Róbert / Mediaworks

A változás célja, hogy a korszerű technológiákhoz – például nagy akkumulátorral szerelt elektromos autókhoz – igazodjon a jogosítványok szabályozása. Ugyanakkor a hazai jogrendbe való beültetéskor egyes esetekben továbbra is előírhatják az extra képzést vagy vizsgát – írja a Bama.

Mit kell tudni a jogosítvány megszerzése kapcsán?

A jelenlegi feltételek és a vizsgarendszer változatlanok maradnak: aki most szerezi meg a B kategóriás jogosítványt, az a hagyományos követelmények szerint tanulja és vizsgázik le. 

A könnyítések nem a tanfolyam vagy vizsga feltételeit érintik, hanem azt, hogy milyen járművek vezetésére jogosít az engedély már a megszerzést követően.

Ahogy arról a közelmúltban az Európai Unió Tanácsa döntött, a műszaki vizsga szabályai is kedvezőbbek lesznek: az évenkénti vizsgáztatás helyett továbbra is kétéves időköz marad érvényben a 10 évnél idősebb járműveknél, ami könnyebbséget jelent az autótulajdonosoknak. Összességében a januártól hatályos módosítások célja a közlekedési szabályok modernizálása és a B kategóriás jogosítvány használhatóságának bővítése.

Az Origo a közelmúltban a büntetési kisokosról írt, arról, hogy miért mennyi pont jár.

 

