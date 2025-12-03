88 éve halt meg József Attila: öt vers a költőtől, amelyet generációk szavalnak

József Attila költészete olyan kulturális örökség, amely évtizedeken át meghatározta a magyar gondolkodást. A nagyvárosi szegénység, a közéleti bátorság, a szerelem fájó ábrázolása és a modern líra megújítása mind hozzájárul ahhoz, hogy József Attila neve ma is az egyik legismertebb és legfontosabb hivatkozási pont a magyar irodalomban.
Miért fontos ma is József Attila?
Jelentősége abban rejlik, hogy verseiben olyan társadalmi és emberi kérdésekre reflektált – szegénység, kirekesztettség, szeretethiány, szabadságvágy –, amelyek 2025-ben is éppen olyan érvényesek, mint keletkezésük idején.
Hogyan hunyt el József Attila?
1937. december 3-án, Balatonszárszón vesztette életét, amikor egy tehervonat elgázolta. A körülmények máig vitatottak, de a kutatók többsége szerint pszichés állapota alapján az öngyilkosság lehetősége valószínűbb.
5 vers József Attilától, amit minden magyar ismer
5. Mama
4. Kertész leszek
3. Altató
2. Anyám
1. Tiszta szívvel