Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

józsef attila

88 éve halt meg József Attila: öt vers a költőtől, amelyet generációk szavalnak

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Nyolcvannyolc éve távozott a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja, József Attila. Életműve máig velünk él, versei generációkon át őrzik a személyes és társadalmi közlések időtálló erejét.
józsef attilaköltőhalálvers

József Attila költészete olyan kulturális örökség, amely évtizedeken át meghatározta a magyar gondolkodást. A nagyvárosi szegénység, a közéleti bátorság, a szerelem fájó ábrázolása és a modern líra megújítása mind hozzájárul ahhoz, hogy József Attila neve ma is az egyik legismertebb és legfontosabb hivatkozási pont a magyar irodalomban.

József Attila, JózsefAttila
József Attila máig a magyar líra meghatározó alakja - Fotó: Homonnai Nándor - Petőfi Irodalmi MúzeumInfoPic

Miért fontos ma is József Attila?

Jelentősége abban rejlik, hogy verseiben olyan társadalmi és emberi kérdésekre reflektált – szegénység, kirekesztettség, szeretethiány, szabadságvágy –, amelyek 2025-ben is éppen olyan érvényesek, mint keletkezésük idején.

Hogyan hunyt el József Attila?

1937. december 3-án, Balatonszárszón vesztette életét, amikor egy tehervonat elgázolta. A körülmények máig vitatottak, de a kutatók többsége szerint pszichés állapota alapján az öngyilkosság lehetősége valószínűbb.

5 vers József Attilától, amit minden magyar ismer

5. Mama

4. Kertész leszek

3. Altató

2. Anyám

1. Tiszta szívvel

 

