Teljesül Kálloy Molnár Péter egyik utolsó kívánsága

December elsején, mindössze 55 évesen hunyt el Kálloy Molnár Péter, akit a magyar közönség a Beugróból, az Üvegtigrisből és ikonikus színházi szerepeiből ismert. A színész idén április óta küzdött súlyos betegséggel, mégis, amikor csak tudott, visszatért a színpadra. Halála után barátai és kollégái – köztük Gáspár András – megható sorokban búcsúztak tőle, és elárulták, mi volt Kálloy utolsó kívánsága, amelyet igyekeznek teljesíteni – írja a Blikk.

Kálloy Molnár Péter

Kálloy Molnár Péter utolsó hónapjai

A család és a barátok mindvégig mellette voltak, amikor kiderült, hogy a színész rákos betegséggel küzd. Bár sokszor hónapokra vissza kellett vonulnia, amikor állapota engedte, mosolyogva lépett színpadra. Utolsó fellépése alig két héttel halála előtt volt.

Kálloy Molnár Péter és Gáspár András – egy különleges páros története

Több évtizeden át játszottak együtt olyan előadásokban, mint a G.Ö.R.CS. és a S.Ö.R. Gáspár András megható üzenetben búcsúzott:

Tudom, azt akarod, hogy a világ tele legyen nevetéssel… Ez most a csended pillanata, de a TE csended mindig tele van alkotással.

A színész azt is elárulta:

Kálloy Molnár Péter utolsó kívánsága az volt, hogy a S.Ö.R. című előadás akkor is fusson tovább, ha ő beteg.

Gáspár vállalta, hogy mindent megtesz ennek megvalósításáért.

A barát vallomása: „Ő élni akart”

A Tények Plusznak adott interjújában Gáspár András arról beszélt, hogy Kálloy megmutatta neki a sebezhetőségét is.

Erős volt az élni akarás benne. Meg akarta vívni ezt a brutális háborút

– mondta.

Az utolsó találkozásukat is felidézte:

Megöleltem, és azt mondtam neki: Barátom, találkozni fogunk!

Az örökség tovább él

Kálloy tehetsége, humora, költőisége és kreativitása meghatározta egy teljes színházi generáció életét. Barátai szeretnék, ha munkássága a színpadon is tovább élne – így teljesítve utolsó kívánságát, hogy a közös előadás soha ne tűnjön el.

