Meghalt Kálloy Molnár Péter – a magyar színpad egyik legnagyobb alakját veszítettük el

55 éves korában, minden előjel nélkül hunyt el Kálloy Molnár Péter, színész, zenész, rendező és dalszerző-énekes – a tragédiát az Alma Együttes jelentette be a Facebookon, és a halálhírt a Blikknek több, egymástól független forrás is megerősítette.

Kálloy Molnár Péter – a 55 évesen elhunyt, sokoldalú színész és zenész, akit egész Magyarország gyászol Fotó: MW Bulvár

A rendkívül sokoldalú alkotó nemcsak színészként, hanem költőként, zeneszerzőként és előadóművészként is maradandót alkotott. 1993-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában, majd pályája elején a Nemzeti Színház, később – 1992 és 1997 között – a Vígszínház társulatának meghatározó tagja volt.

Kiemelkedő színházi sikerek és ikonikus szerepek Kálloy Molnár Péter pályáján

1997-től szabadfoglalkozású művészként folytatta munkáját, fellépett a Komédiumban, az International Buda Stage színpadán és a Thália Színházban is. Szinkronszínészként szinte mindenki ismerte a hangját, és a Beugró improvizációs műsor alapcsapatának egyik ikonikus tagjaként az egész ország rajongta érte.

Gáspár Andrással és Kálid Artúrral közösen hozta létre a S.Ö.R. – Shakespeare Összes Rövidítve című előadást, amely 1994-es bemutatója óta kultikus státuszba emelkedett, és generációk számára tette szerethetővé a klasszikus irodalmat a maga játékos, humoros formájában.

Zenei munkássága is jelentős: három önálló szólólemezt adott ki. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, olyan filmekben láthatta a közönség, mint a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém.