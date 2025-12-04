Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Kálloy Molnár Péter

Kiderült, milyen rákbetegséggel vívta utolsó harcát Kálloy Molnár Péter

2025. december 04. 19:29
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendülten gyászolja az ország Kálloy Molnár Pétert, aki december 1-jén, mindössze 55 évesen hunyt el súlyos betegség után. A színész egészen az utolsó hetekig dolgozott, és erején felül is színpadra állt volna.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kálloy Molnár Péterhasnyálmirigyrákdaganathalál

Kálloy Molnár Péter idén tavasszal tudta meg, hogy daganatos betegséggel küzd, ám állapota gyorsabban romlott, mint azt bárki gondolta. Nagyon lefogyott, elveszítette a haját, mégis mindvégig igyekezett megőrizni mosolyát és szakmai alázatát. Egészen december elejéig szerepeire készült, sőt december 5-én is fellépett volna a 6Szín Teátrumban, de erre már nem volt lehetősége – tájékoztat a Blikk.

KálloyMolnárPéter, Kálloy Molnár Péter
Kálloy Molnár Péter a végsőkig küzdött
Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

Súlyos diagnózis: Kálloy Molnár Péter küzdelme a hasnyálmirigyrák ellen

Sajtóértesülések szerint hasnyálmirigyrák okozta a népszerű színész állapotának gyors romlását. A kollégák előtt próbálta titkolni a betegségét, de a legközelebbi hozzátartozók pontosan tudták, milyen nehéz harcot vív minden nap. 

Családja az utolsó percig fogta a kezét a kórházban.

Utolsó kívánsága is teljesül

Kálloy egyik legjobb barátja, Gáspár András – akivel évtizedek óta játszott együtt – vállalta, hogy teljesíti a színész utolsó kívánságát, és továbbviszi közös előadásaikat. 

A búcsúztatásra december 19-én kerül sor a Fiumei úti temetőben.

A család és a szakma is gyászol

A színész anyósa, Dallos Szilvia megrendülten nyilatkozott:

Az utolsó percig fogtuk a kezét. Nem készült arra, hogy elmegy… Pétert mindenki szerette, kiváló művész volt.

Kálloy Molnár Péter halála pótolhatatlan veszteség a színházi és szinkronszínész szakmának, valamint mindazoknak, akik szerették.

Kapcsolódó híreink: 

Imádott színészünk halálával már ötre nőtt a Kapitány Iván rendezésében készült magyar vígjáték halottainak száma. A Kútfejek című filmen szomorú átok ül, már Kálloy Molnár Péter sincs köztünk.

Egy friss amerikai kutatás szerint a rendszeres alkoholfogyasztás drámaian növelheti a daganat kialakulásának esélyét, és most az is kiderült, mi állhat a háttérben. A tudósok szerint az ital a sejtek károsításán keresztül idézhet elő gyulladást, amely hosszú távon akár hasnyálmirigyrákot is okozhat.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!