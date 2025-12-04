Kiderült, milyen rákbetegséggel vívta utolsó harcát Kálloy Molnár Péter

Kálloy Molnár Péter idén tavasszal tudta meg, hogy daganatos betegséggel küzd, ám állapota gyorsabban romlott, mint azt bárki gondolta. Nagyon lefogyott, elveszítette a haját, mégis mindvégig igyekezett megőrizni mosolyát és szakmai alázatát. Egészen december elejéig szerepeire készült, sőt december 5-én is fellépett volna a 6Szín Teátrumban, de erre már nem volt lehetősége – tájékoztat a Blikk.

Kálloy Molnár Péter a végsőkig küzdött

Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

Súlyos diagnózis: Kálloy Molnár Péter küzdelme a hasnyálmirigyrák ellen

Sajtóértesülések szerint hasnyálmirigyrák okozta a népszerű színész állapotának gyors romlását. A kollégák előtt próbálta titkolni a betegségét, de a legközelebbi hozzátartozók pontosan tudták, milyen nehéz harcot vív minden nap.

Családja az utolsó percig fogta a kezét a kórházban.

Utolsó kívánsága is teljesül

Kálloy egyik legjobb barátja, Gáspár András – akivel évtizedek óta játszott együtt – vállalta, hogy teljesíti a színész utolsó kívánságát, és továbbviszi közös előadásaikat.

A búcsúztatásra december 19-én kerül sor a Fiumei úti temetőben.

A család és a szakma is gyászol

A színész anyósa, Dallos Szilvia megrendülten nyilatkozott:

Az utolsó percig fogtuk a kezét. Nem készült arra, hogy elmegy… Pétert mindenki szerette, kiváló művész volt.

Kálloy Molnár Péter halála pótolhatatlan veszteség a színházi és szinkronszínész szakmának, valamint mindazoknak, akik szerették.

