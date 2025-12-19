Itt vannak az első fotók Kálloy Molnár Péter temetéséről

A december 1-jén, 55 éves korában elhunyt színészt, rendezőt, írót, zenészt a ravatalozóban tartott búcsúztatást követően a 41-es új Művészparcellában helyezik végső nyugalomra. Kálloy Molnár Péter családja mellett rengeteg barát, kolléga, pályatárs érkezett ezen a ködös decemberi napon, hogy örökre elköszönjön a páratlan tehetségű művésztől, akinek csak 55 évet adott a sors. Ott volt többek között Rudolf Péter, Szolnoki Péter, Nagy-Kálózy Eszter és még sokan mások - írja a Bors.

Kálloy Molnár Péter temetése délben kezdődött - Fotó: Bors/Gábor Zoltán

A búcsúztatás nyilvános. A család szeretettel fogad mindenkit, aki jelenlétével szeretné megköszönni Péter művészetét, emberségét és mindazt, amit a magyar kulturális élethez adott"

- írta a család korábban a közleményben.

Kálloy Molnár Péter élete

Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész volt.

A széles közönség többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben.

Ezt történt a színésszel az utolsó napjaiban

A tragédia kapcsán most Harsányi Levente idézte fel az utolsó napok történéseit, amelyek új megvilágításba helyezik a színművész állapotát. a család elmondta, A tragédiáról Kálloy Molnár Péter családja is megszólalt, hogy hogyan élték meg a harcot. Kálloy Molnár Péter történetét a hit ereje kísérte végig az utolsó hónapokban.