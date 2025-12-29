Nem is kell edzőterem – így indul be a kalóriaégetés ünnepek után

Friss adatok a mozgás és az ünnepi étkezés kapcsolatáról: egy lépésszámlálásra épülő egészségügyi alkalmazás adatai alapján végzett elemzés mutatta meg, hogy a kalóriaégetés meglepően gyorsan elérhető a legtöbb ünnepi étel és ital esetében. A kutatók azt vizsgálták, hogy egy átlagos felnőtt mérsékelt tempójú sétával mennyi idő alatt tudja ellensúlyozni az egyes fogások energiatartalmát – írja az Egészségkalauz.
A vizsgálat célja az volt, hogy reális képet adjon az ünnepi étkezések egészségügyi hatásairól, és csökkentse az étkezéssel kapcsolatos felesleges szorongást.
Az italok kevésbé „bűnösek”, mint gondolná
Az adatok szerint a pezsgő egy pohárral körülbelül 17 perc sétával ellensúlyozható. A bor és az almabor esetében 20–25 percnyi gyaloglás elegendő, míg a desszertitalok – például a mimóza vagy az eszpresszó martini – esetében fél órán belül marad a szükséges mozgásidő.
Fontos megjegyezni, hogy egyik vizsgált ital sem igényelt 40 percnél hosszabb sétát.
Meleg italok és „folyékony desszertek”
A forró csokoládé, a tojáslikőr és egy korsó sör már valamivel több mozgást kíván. Egy bögre forró csokoládé nagyjából 30 perc, míg a tojáslikőr és a sör körülbelül 40 perc mérsékelt tempójú sétával dolgozható le.
Kalóriaégetés a karácsonyi ételek után
A hagyományos fogások közül a sült pulyka egy átlagos adagja kevesebb mint félórányi gyaloglást igényel. A sült krumpli már 35–40 perces sétával ellensúlyozható, míg a töltelék egy adagja akár egyórányi mozgást is jelenthet.
A szakértők hangsúlyozzák, hogy ezek az adatok szabványos adagokra vonatkoznak, és a mozgást nem szükséges egyetlen nap alatt „letudni”.
Nem a lépésszám a lényeg, hanem a rendszeresség
Az újabb egészségügyi ajánlások szerint már napi 15 perc rendszeres gyaloglás is jelentős egészségvédő hatással bír. A kisebb, de következetes mozgásformák – például egy ebéd utáni séta vagy egy esti kimozdulás – hosszú távon sokat tehetnek a közérzet és az egészség megőrzéséért.
