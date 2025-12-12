Ez a zöldség lehet 2026 új kedvence - mutatjuk miért!

A káposzta régóta jelen van a világ konyháiban, mégis sokáig háttérbe szorult más zöldségekkel szemben. Az alacsony kalóriatartalom, a magas vitamin- és antioxidáns-szint, valamint az emésztésre és az immunrendszerre gyakorolt hatása azonban ismét a figyelem középpontjába emeli - írja a New York Post.
Miért egészséges a káposzta?
A káposzta a keresztesvirágú zöldségek közé tartozik, amelyekről köztudott, hogy gyulladáscsökkentő és sejtvédő hatású vegyületekben gazdagok. Rendszeres fogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszer egészségéhez, valamint az immunrendszer megfelelő működéséhez.
Mennyi kalória van a káposztában?
Egy csésze nyers káposzta mindössze 22 kalóriát tartalmaz, így ideális választás fogyókúrázóknak és azoknak is, akik nagyobb adagokat szeretnének enni bűntudat nélkül.
Milyen vitaminokat tartalmaz a káposzta?
- A káposzta kiemelkedően gazdag:
- C-vitaminban,
- K-vitaminban,
- káliumban,
- antioxidáns növényi vegyületekben.
Ezek együtt támogatják a csontok egészségét, a véralvadást, valamint a sejtek védelmét.
Milyen hatással van a káposzta az emésztésre?
A magas rosttartalom segíti a bélmozgást, táplálja a jótékony bélbaktériumokat, és hozzájárul az emésztőrendszer egyensúlyához. Ez különösen fontos az immunvédelem szempontjából.
Milyen betegségek kockázatát csökkentheti a káposzta?
Kutatások szerint a rendszeres káposztafogyasztás csökkentheti:
- a szívbetegségek kockázatát,
- a krónikus gyulladás kialakulását,
- egyes daganatos betegségek esélyét.
Nyers vagy főtt káposzta az egészségesebb?
A nyers káposzta több vitamint tartalmaz, míg a főtt vagy párolt változat könnyebben emészthető. Az ideális megoldás a kettő váltogatása.
Miért puffaszt a káposzta?
A káposzta puffasztó hatása elsősorban magas rosttartalmával és bizonyos, kéntartalmú vegyületeivel magyarázható. Ezek az anyagok a vastagbélbe jutva a bélbaktériumok erjedési folyamataiban vesznek részt, ami fokozott gázképződéssel járhat. A hatás különösen akkor jelentkezik, ha a káposzta nagyobb mennyiségben vagy hirtelen kerül be az étrendbe, mert a bélrendszernek időre van szüksége az alkalmazkodáshoz. Főzéssel vagy párolással a puffasztó hatás mérsékelhető, mivel a hőkezelés lebontja az emésztést megnehezítő vegyületek egy részét.
