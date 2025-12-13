Ilyen karácsonyi fényshow-ra senki sem számított – videó

Advent harmadik vasárnapján Sárrétudvari is bekapcsolódott a karácsonyi fények varázslatos kavalkádjába: a hajdú-bihari településen a hétvégén különleges fényshow várta az érdeklődőket, amely a karácsony történetét vetítette ki a Református templom falára.

Sárrétudvari különleges fényshow-val várja a karácsonyt

Fotó: Facebook / Pajna Zoltán

A látványos fényfestés meghitt, ünnepi hangulatot teremtett a helyieknek és az arra sétálóknak egyaránt. Sárrétudvariban most először valósult meg olyan vizuális élmény, amely nem csupán díszkivilágítás volt, hanem egy történetet mesélt el – fényekkel és színekkel idézte fel a karácsony történetének legfontosabb pillanatait – írja a Haon.

Pajna Zoltán polgármester a közösségi oldalán osztotta meg a fényshowról készült felvételeket, ahol hangsúlyozta, hogy ez a program összehozta a lakosokat az adventi várakozás idején.

A templom falán megjelenő fényjáték nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek figyelmét is magával ragadta.

Az adventi készülődés részeként Sárrétudvari eseménye is jól illeszkedik az ország más településeinek ünnepi programjai közé: például Debrecen belvárosa is immár fényárban úszik hetek óta esténként, ahol a karácsonyi vásár és a díszkivilágítás sokakat vonz az év végéhez közeledve.

