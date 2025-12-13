Ilyen karácsonyi fényshow-ra senki sem számított – videó

Hírlevél
Lenyűgöző adventi fényshow megy Sárrétudvariba. A Hajdú-Bihar vármegyei településen az idén újszerű módon idézte meg a karácsony történetét a Református templom falán, különleges vizuális élményt kínálva az ünnepre készülőknek.
Sárrétudvariadventi időszakkarácsonyfényshow

Advent harmadik vasárnapján Sárrétudvari is bekapcsolódott a karácsonyi fények varázslatos kavalkádjába: a hajdú-bihari településen a hétvégén különleges fényshow várta az érdeklődőket, amely a karácsony történetét vetítette ki a Református templom falára.

karácsony
Sárrétudvari különleges fényshow-val várja a karácsonyt
Fotó: Facebook / Pajna Zoltán

A látványos fényfestés meghitt, ünnepi hangulatot teremtett a helyieknek és az arra sétálóknak egyaránt. Sárrétudvariban most először valósult meg olyan vizuális élmény, amely nem csupán díszkivilágítás volt, hanem egy történetet mesélt el – fényekkel és színekkel idézte fel a karácsony történetének legfontosabb pillanatait – írja a Haon.

Debrecenben hetek óta tart a karácsonyi vásár

Pajna Zoltán polgármester a közösségi oldalán osztotta meg a fényshowról készült felvételeket, ahol hangsúlyozta, hogy ez a program összehozta a lakosokat az adventi várakozás idején. 

A templom falán megjelenő fényjáték nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek figyelmét is magával ragadta. 

Az adventi készülődés részeként Sárrétudvari eseménye is jól illeszkedik az ország más településeinek ünnepi programjai közé: például Debrecen belvárosa is immár fényárban úszik hetek óta esténként, ahol a karácsonyi vásár és a díszkivilágítás sokakat vonz az év végéhez közeledve.

Amúgy Sárrétudvarival kapcsolatban a közelmúltban arról írtunk, hogy Magyarország legnagyobb X. századi temetőjében bukkantak rá.

 

 

