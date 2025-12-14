Közeleg a karácsony – így előzhetjük meg a lakástüzet

Az adventi és karácsonyi időszakban megszaporodnak a lakástüzek, amelyek leggyakoribb forrásai az égő gyertyák és a karácsonyi fényfüzérek.

Adventi koszorú, a karácsonyi időszak elengedhetetlen kelléke

Fotó: Shutterstock/Maren Winter

A gyertyafény ugyan az ünnep egyik legszebb eleme, de csak akkor marad áldás, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül.

Egy eldőlt adventi koszorú vagy agyertyához túl közel helyezett dísz pillanatok alatt lángra kaphat, ezért fontos, hogy a gyertyák környezetében ne legyenek gyúlékony tárgyak.

A karácsonyfák is komoly veszélyforrást jelenthetnek, különösen akkor, ha kiszáradnak – írja a Feol.

Karácsonyi lakástüzek

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a fa köré helyezett gyertyák vagy hibás égősorok gyorsan tüzet okozhatnak. Az elektromos fényfüzéreknél különösen fontos az ellenőrzés: csak ép vezetékű, jó minőségű, tanúsítvánnyal rendelkező égősorokat szabad használni, és azokat is érdemes kikapcsolni, mielőtt elhagyjuk a lakást vagy lefekszünk aludni. Ezekre persze minden évben felhívják a figyelmet a szakemberek, de még sincs olyan esztendő, hogy ne riasztanák a tűzoltókat karácsonyi lakástüzekhez.

Nem árt tudni, ha mégis megtörténik a baj, akkor hogyan reagáljunk.

Elektromos tűz esetén tilos vízzel oltani, és kézzel sem szabad az égő vezetékhez nyúlni. Ilyenkor a legbiztonságosabb megoldás az áramtalanítás és a megfelelő tűzoltó készülék használata, illetve a tűzoltók azonnali értesítése.

Az ünnep valódi értéke a nyugalom és a biztonság. Egy kis elővigyázatossággal, tudatos odafigyeléssel elérhető, hogy a karácsony valóban a meghittségről szóljon – ne a szirénák hangjáról.