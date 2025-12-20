Ezekre figyeljünk oda, hogy cicánknak is meghitt legyen a karácsony

A szakértők szerint a macska különösen érzékeny a szagokra, így a fenyő-, fahéj- vagy cukorkás illatok könnyen kibillenthetik őket a biztonságérzetükből. A szervezet ezért azt javasolja, hogy az illatos gyertyákat és párologtatókat csak egy helyiségben használjuk, főzés közben pedig szellőztessünk karácsonykor is – írja a Daily Mail.

A macska nem szereti a nagy karácsonyi felhajtást

A macska csendre vágyik karácsonykor

Daniel Warren-Cummings macskaviselkedési szakértő szerint a vendégjárás, az ismeretlen emberek és a megszokott búvóhelyek eltűnése is komoly feszültséget okozhat az állatoknak. Érdemes számukra egy csendes szobát biztosítani, ahol elvonulhatnak, valamint ragaszkodni az etetési időkhöz.

Az állatvédő szervezet arra is figyelmeztet, hogy a „cuki” karácsonyi jelmezek inkább ártanak, mint használnak, és a túlzott stressz viselkedési problémákhoz vezethet. A jó hír viszont az, hogy egy kis odafigyeléssel a cicák is békésen átvészelhetik az ünnepeket.

