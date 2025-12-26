Karácsony után jön a meglepetés — ezért különleges december 26.

Karácsony után sokak számára december 26. már csak egy csendes pihenőnap, pedig ez a dátum jóval többet rejt magában. Szent István vértanú emlékezete, a hozzá kapcsolódó népi hagyományok, valamint számos nemzetközi érdekesség miatt ez a nap a karácsonyi ünnepkör egyik különösen gazdag, történelmi és vallási jelentőséggel bíró állomása – áll a Pannonrtv.com oldalán megjelent cikkben.

Karácsony második napja sokak számára az elcsendesedésről, a közös pillanatokról és az ünnep meghosszabbításáról szól Fotó:Illusztráció/Unplash

Mit jelent a karácsony második napja?

Karácsony második napja a keresztény hagyományban Szent István vértanú ünnepe, aki az első keresztény vértanúként vált a hithez való rendíthetetlen kiállás jelképévé. A történelmi források szerint hitéért Jeruzsálemben kövezték meg, emléknapja pedig évszázadok óta része a karácsonyi ünnepkörnek.

Népi hagyományok karácsony idején

A magyar néphagyományban karácsony második napja kiemelt szerepet kapott. Egykor ezen a napon zajlott a regölés — fiatal legények és férfiak jártak házról házra, köszöntőket mondtak, termékenységvarázsló énekeket adtak elő. A szokás célja a bőséges termés, az egészség és a szerencse biztosítása volt az új esztendőre.

Karácsony és Boxing Day — nemzetközi érdekességek

Az angolszász országokban karácsony második napját Boxing Day néven ismerik. Eredetileg az adakozás napja volt, amikor az urak ajándékdobozokat adtak a szolgáknak és a rászorulóknak. Napjainkban a Boxing Day sok helyen a karácsony utáni hatalmas leárazásokról, sporteseményekről és családi programokról szól.

A karácsony második napjának szerepe ma

Manapság karácsony után december 26. elsősorban a lelassulásról szól. Sokan ilyenkor látogatják meg a távolabbi rokonokat, mennek hosszú sétákra, vagy egyszerűen csak élvezik az ünnepi hangulat utolsó nyugodt pillanatait. Ez a nap hidat képez a karácsonyi forgatag és a hétköznapok visszatérése között.

Miért fontos a karácsony második napja?

Karácsony ünnepköre nem ér véget december 25-én. A második nap lehetőséget ad arra, hogy az ünnep valódi üzenete — az összetartozás, az odafigyelés és a nyugalom — tovább éljen a rohanó hétköznapok előtt.