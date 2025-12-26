Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fordulat a béketerv kapcsán, olyasmi derült ki, ami mindent megváltoztathat

Látta már?

Zelenszkij akkorát koppant Kijevben, hogy ide hallani, ahogy kong

karácsony

Karácsony után jön a meglepetés — ezért különleges december 26.

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szent István vértanú emlékezete, népi hagyományok és nemzetközi érdekességek: december 26. egy gazdag történelemmel és tradíciókkal teli nap. Karácsony idején sokan december 26-ára már csak egy nyugodt pihenőnapként tekintenek, pedig a karácsonyi ünnepkör ezen napja vallási, népi és nemzetközi szempontból is különleges jelentőséggel bír.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karácsonydecemberhagyományboxing day

Karácsony után sokak számára december 26. már csak egy csendes pihenőnap, pedig ez a dátum jóval többet rejt magában. Szent István vértanú emlékezete, a hozzá kapcsolódó népi hagyományok, valamint számos nemzetközi érdekesség miatt ez a nap a karácsonyi ünnepkör egyik különösen gazdag, történelmi és vallási jelentőséggel bíró állomása – áll a Pannonrtv.com oldalán megjelent cikkben.

Karácsony második napja sokak számára az elcsendesedésről, a közös pillanatokról és az ünnep meghosszabbításáról szól.
Karácsony második napja sokak számára az elcsendesedésről, a közös pillanatokról és az ünnep meghosszabbításáról szól Fotó:Illusztráció/Unplash

Mit jelent a karácsony második napja?

Karácsony második napja a keresztény hagyományban Szent István vértanú ünnepe, aki az első keresztény vértanúként vált a hithez való rendíthetetlen kiállás jelképévé. A történelmi források szerint hitéért Jeruzsálemben kövezték meg, emléknapja pedig évszázadok óta része a karácsonyi ünnepkörnek.

Népi hagyományok karácsony idején

A magyar néphagyományban karácsony második napja kiemelt szerepet kapott. Egykor ezen a napon zajlott a regölés — fiatal legények és férfiak jártak házról házra, köszöntőket mondtak, termékenységvarázsló énekeket adtak elő. A szokás célja a bőséges termés, az egészség és a szerencse biztosítása volt az új esztendőre.

Karácsony és Boxing Day — nemzetközi érdekességek

Az angolszász országokban karácsony második napját Boxing Day néven ismerik. Eredetileg az adakozás napja volt, amikor az urak ajándékdobozokat adtak a szolgáknak és a rászorulóknak. Napjainkban a Boxing Day sok helyen a karácsony utáni hatalmas leárazásokról, sporteseményekről és családi programokról szól.

A karácsony második napjának szerepe ma

Manapság karácsony után december 26. elsősorban a lelassulásról szól. Sokan ilyenkor látogatják meg a távolabbi rokonokat, mennek hosszú sétákra, vagy egyszerűen csak élvezik az ünnepi hangulat utolsó nyugodt pillanatait. Ez a nap hidat képez a karácsonyi forgatag és a hétköznapok visszatérése között.

Miért fontos a karácsony második napja?

Karácsony ünnepköre nem ér véget december 25-én. A második nap lehetőséget ad arra, hogy az ünnep valódi üzenete — az összetartozás, az odafigyelés és a nyugalom — tovább éljen a rohanó hétköznapok előtt.

Az ehetetlen haltól a szaxofonozó Mikulásig – karácsonyi szokások a világban

Nem mindenhol szenteste történik a karácsonyi ajándékozás, mint nálunk. Van, ahol ogrék a karácsonyi folklór központi figurái, máshol pedig a hagyományok törpéit védik a Mikulás térhódításával szemben. A szokatlan karácsonyi szokásokból gyűjtöttünk.

Mégis megérkezik a hó karácsonyra? – mutatjuk!

Mégis csak ránk köszönt az égi áldás karácsonykor? Ugyan jelentős változás nem várható az időjárásban az elkövetkező napokban, de jelen állás szerint van némi esély a csapadékra, és talán a havazásra is a szent ünnepen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!