karácsony

Ilyen a karácsony glutén, cukor és laktóz nélkül

26 perce
A karácsonynak nem kell a lemondásról szólnia akkor sem, ha valaki glutén-, cukor- vagy laktózmentesen étkezik. A „mentes” ma már nem különcködést jelent, hanem tudatos döntést, olyan ünnepi asztalt, ahol mindenki biztonságban és jóízűen ehet, akár karácsonykor is.
Egyre több családban természetes, hogy az ünnepi menü összeállításakor figyelembe veszik az ételérzékenységeket. Bár nem mindig egyszerű elmagyarázni, mi miért kerül ki a hagyományos receptekből, a kompromisszum ma már könnyebben megszületik. A mentes karácsony nem tiltás, hanem alkalmazkodás – olvasható a Zaol cikkében.

A mézeskalács például gluténmentes változatban is elkészíthető karácsonykor – Fotó: Unsplash
A mézeskalács például gluténmentes változatban is elkészíthető karácsonykor
Fotó: Unsplash

Újragondolható karácsonyi ételek 

A „mentes” már nem egyenlő az íztelennel. Gluténmentes lisztek, természetes édesítők és laktózmentes tejtermékek segítségével a klasszikus ünnepi fogások is újragondolhatók. Egy jól elkészített mézeskalács vagy tiramisu mentes változatban is hozza a karácsonyi hangulatot.

Fontos azonban az odafigyelés: nemcsak az alapanyagok számítanak, hanem a konyhai eszközök is. Egy apró figyelmetlenség is gondot okozhat annak, aki érzékeny. Éppen ezért sokan külön edényeket használnak, hogy mindenki nyugodtan falatozhasson.

A mentes karácsony nem kevesebb, hanem tudatosabb ünnep. Egy olyan ünnep, ahol az együttlét, az ízek és a biztonság kéz a kézben járnak, és ahol senkinek sem kell kimaradnia a jóból. 

Jó hír, hogy a cukorbetegeknek sem kell lemondaniuk az ünnepi ízekről, csak tudatosabban kell válogatniuk az alapanyagok között. 

A karácsonyi vacsora régen nem csupán étkezés volt, hanem szigorú szabályokhoz és mély szimbolikához kötődő családi szertartás.

 

