Őrült díszekben, ajándékokban idén sincs hiány karácsonykor – mutatjuk a legjobbakat

A karácsony sokak számára az év legjobban várt ünnepe. A hangulatos fények, adventi vásárok és finom ételek mellett azonban komoly fejtörést okozhat az ajándékok kiválasztása és beszerzése. Azon túl, hogy jó, ha időben elkezdjük megtervezni, kinek mit adunk, felmerül a kérdés: hol vásároljuk meg a meglepetéseket? Szerencsére már rengeteg online áruház elérhető, széles választékkal. Ezek közül talán az egyik legnépszerűbb a Temu, ahol igazán hajmeresztő tárgyakat is találunk, írja a ZEOL.
Az egyik legagyamentebb karácsonyi fadísz
Ha szeretnénk egy különlegesen feldíszített karácsonyfát, a Temu erre is kínál megoldást. A díszek között egészen extrém giccsek közül is válogathatunk. Az egyik csoda egy kakas, ami a WC-n ül és újságot olvas. A másik nem mindennapi dekoráció egy hópehelymintás toalett, ünnepi motívumokkal. A szürrealisztikus díszek biztosan egyedivé varázsolnak minden élő és műfenyőt.
Furcsa öltözékek, kiegészítők
A Temu karácsonyi kínálata férfiaknak és nőknek is tud újat mutatni. A bátrabb hölgyek kipróbálhatják az ünnepi műszempillát, amitől biztosan nem lesz hétköznapi a tekintetük. A férfiak választhatnak maguknak világító nyakkendőt, ami biztosan feldobja az egyszerűbb ingeket is. Legyen szó baráti összejövetelről vagy akár buliról, a tekintetek egészen biztosan a kiegészítő viselőjére szegeződnek.
Természetesen csúnya karácsonyi pulóverek is találhatóak a termékek között, itt nézelődve tényleg nagyon bizarr dolgok fedezhetőek fel. Van például szőrös emberi felsőtestet ábrázoló, karácsonyfadíszekkel megspékelt felső, de konkrétan karácsonyfának is beöltözhetünk, ha úgy tartja a kedvünk, igaz, a farsang még odébb van...
A legértelmetlenebb ajándékok
Az ilyen termékeknek se szeri, se száma. A katalógusban találhatóak felfújható rénszarvas szarvak, melyek ágaira karikákat dobálhatunk egy jó hangulatú családi estén, de például a váltókart is mikulásruhába öltöztethetjük, ha úgy tartja a kedvünk, és azt szeretnénk, hogy a karácsonyi hangulat az autóban is velünk legyen.
Ha mindez még nem lenne elég, akkor az ünnepi őrületet a karácsonyi mintás WC-papírra koronázhatjuk meg.
Karácsonyi filmkvíz: Ön túljárna a betörők eszén?
Az ünnepek közeledtével évről évre előkerülnek a karácsonyi klasszikusok, amiket mindenki kívülről fúj már. Vagy mégsem? Tegye próbára tudását az Origón: tesztelje, mennyire emlékszik a Reszkessetek, betörők! című filmekre!
Most mindenki halat vesz, ezért éri meg hazait venni
A karácsonyi időszak hagyományosan a halfogyasztás csúcspontja Magyarországon, az éves hazai halfogyasztás 35-40 százaléka az ünnepre koncentrálódik. A HUN-REN Állatorvostudományi Kutatóintézet tudományos munkájával évtizedek óta óvja a halállomány egészségét, a termelőkkel együttműködve biztosítja, hogy biztonságos és jó minőségű hazai hal kerüljön a fogyasztókhoz, számoltunk be az Origón.