Őrült díszekben, ajándékokban idén sincs hiány karácsonykor – mutatjuk a legjobbakat

A karácsony sokak számára az év legjobban várt ünnepe. A hangulatos fények, adventi vásárok és finom ételek mellett azonban komoly fejtörést okozhat az ajándékok kiválasztása és beszerzése. Azon túl, hogy jó, ha időben elkezdjük megtervezni, kinek mit adunk, felmerül a kérdés: hol vásároljuk meg a meglepetéseket? Szerencsére már rengeteg online áruház elérhető, széles választékkal. Ezek közül talán az egyik legnépszerűbb a Temu, ahol igazán hajmeresztő tárgyakat is találunk, írja a ZEOL.

Nyakunkon a karácsony, ám még nem késő beszerezni egy-két nem mindennapi ajándékot, fadíszt – Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Az egyik legagyamentebb karácsonyi fadísz

Ha szeretnénk egy különlegesen feldíszített karácsonyfát, a Temu erre is kínál megoldást. A díszek között egészen extrém giccsek közül is válogathatunk. Az egyik csoda egy kakas, ami a WC-n ül és újságot olvas. A másik nem mindennapi dekoráció egy hópehelymintás toalett, ünnepi motívumokkal. A szürrealisztikus díszek biztosan egyedivé varázsolnak minden élő és műfenyőt.

Forrás: Temu

Furcsa öltözékek, kiegészítők

A Temu karácsonyi kínálata férfiaknak és nőknek is tud újat mutatni. A bátrabb hölgyek kipróbálhatják az ünnepi műszempillát, amitől biztosan nem lesz hétköznapi a tekintetük. A férfiak választhatnak maguknak világító nyakkendőt, ami biztosan feldobja az egyszerűbb ingeket is. Legyen szó baráti összejövetelről vagy akár buliról, a tekintetek egészen biztosan a kiegészítő viselőjére szegeződnek.

Természetesen csúnya karácsonyi pulóverek is találhatóak a termékek között, itt nézelődve tényleg nagyon bizarr dolgok fedezhetőek fel. Van például szőrös emberi felsőtestet ábrázoló, karácsonyfadíszekkel megspékelt felső, de konkrétan karácsonyfának is beöltözhetünk, ha úgy tartja a kedvünk, igaz, a farsang még odébb van...

Forrás: Temu

A legértelmetlenebb ajándékok

Az ilyen termékeknek se szeri, se száma. A katalógusban találhatóak felfújható rénszarvas szarvak, melyek ágaira karikákat dobálhatunk egy jó hangulatú családi estén, de például a váltókart is mikulásruhába öltöztethetjük, ha úgy tartja a kedvünk, és azt szeretnénk, hogy a karácsonyi hangulat az autóban is velünk legyen.

Ha mindez még nem lenne elég, akkor az ünnepi őrületet a karácsonyi mintás WC-papírra koronázhatjuk meg.