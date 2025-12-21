Hús nem kerülhetett az asztalra: így ünnepeltek régen karácsonykor

A duol.hu cikke szerint a régi magyar családoknál az ünnepi asztalra egy terítékkel többet tettek karácsonykor, ezzel jelképezve a betérő vándor vagy Jézus vendégül látását. Az asztal alá gyakran szalmát, gabonát vagy fokhagymát helyeztek, hogy bőséget, termékenységet és védelmet hozzon a következő évre.

A karácsony régen leginkább az összetartozásról szólt

Karácsony első napján már húst is ettek

Szenteste böjtös napnak számított, így a vacsora alapját szimbolikus ételek adták. Az alma az összetartozást jelképezte: a családfő annyi szeletre vágta, ahányan az asztalnál ültek.

A dió az egészséget, a mák a bőséget szimbolizálta, míg a méz az élet édességét hivatott biztosítani.

A hústilalom miatt gyakori volt a hal, a gombás káposztaleves, a bab vagy a mákos guba. A vacsora morzsáit gondosan elrakták, mert gyógyító erőt tulajdonítottak nekik. Az éjféli mise után ért véget a böjt, karácsony első napján pedig már bőséges húsos ételek kerültek az asztalra.

