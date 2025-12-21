Hús nem kerülhetett az asztalra: így ünnepeltek régen karácsonykor

Hírlevél
24 perce
Olvasási idő: 3 perc
A karácsonyi vacsora régen nem csupán étkezés volt, hanem szigorú szabályokhoz és mély szimbolikához kötődő családi szertartás. December 24-én, Ádám és Éva napján hús nem kerülhetett az asztalra, a közös karácsonyi vacsora azonban az összetartozás egyik legerősebb jelképe volt.
karácsonyRégen és maösszetartozás

A duol.hu cikke szerint a régi magyar családoknál az ünnepi asztalra egy terítékkel többet tettek karácsonykor, ezzel jelképezve a betérő vándor vagy Jézus vendégül látását. Az asztal alá gyakran szalmát, gabonát vagy fokhagymát helyeztek, hogy bőséget, termékenységet és védelmet hozzon a következő évre.

A karácsony régen leginkább az összetartozásról szólt – Fotó: Unsplash
Karácsony első napján már húst is ettek

Szenteste böjtös napnak számított, így a vacsora alapját szimbolikus ételek adták. Az alma az összetartozást jelképezte: a családfő annyi szeletre vágta, ahányan az asztalnál ültek.

 A dió az egészséget, a mák a bőséget szimbolizálta, míg a méz az élet édességét hivatott biztosítani.

A hústilalom miatt gyakori volt a hal, a gombás káposztaleves, a bab vagy a mákos guba. A vacsora morzsáit gondosan elrakták, mert gyógyító erőt tulajdonítottak nekik. Az éjféli mise után ért véget a böjt, karácsony első napján pedig már bőséges húsos ételek kerültek az asztalra.

Akár még fehér karácsony is lehet

Ugyan jelentős változás nem várható az időjárásban az elkövetkező napokban, de jelen állás szerint van némi esély a havazásra is a szent ünnepen.

A Csendes éj története

A világ legnépszerűbb karácsonyi éneke több mint 200 éve született, számtalan legenda fűződik hozzá.

 

