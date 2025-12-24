Hírlevél
Karácsony régi hiedelmei: így jósoltak jövőt az őseink

Az év végi ünnepek idején a magyar néphagyomány szerint nemcsak ünnepeltek, hanem a jövőt is fürkészték. A karácsony szokásai, hiedelmei és jóslásai a következő év termésére, az emberek egészségére és a családi boldogságra is útmutatást adtak.
A karácsony a magyar néphagyományban jóval több volt, mint családi ünnep: őseink számos hiedelmet és szokást kapcsoltak hozzá, amelyek a következő év termésére, az emberek egészségére és a családi boldogságra is jóslatot adtak.

Régi idők karácsonya
Régi idők karácsonya Magyarországon
Fotó: Fortepan / Horváth Lajos

Az ünnepnapok eseményeit, az időjárást és még az állatok viselkedését is figyelték, mert hitük szerint ezek mind előre jelezték az új esztendő alakulását. A falusi közösségekben például fontosnak tartották, hogy karácsonykor ne adjanak kölcsön semmit, mert az balszerencsét és veszteséget hozhatott. 

A házimunka egy része is tiltott volt, különösen a mosás, amelyről úgy vélték, betegséget vagy állatpusztulást okozhat. 

Az ünnepi vacsora után a tűzhely hamujából és parazsából jósoltak: a tiszta hamu jó egészséget, a széteső parázs viszont gondokat vetített előre – írja a Duol.

Karácsonyi szokások

A karácsony a fiatalok számára a párválasztás időszaka is volt. A lányok különféle játékos jóslásokkal próbálták megtudni, mikor és kihez mennek férjhez, miközben a gyertyafénynek és a tűznek védelmező, bajelhárító szerepet tulajdonítottak. 

A karácsonyi asztal alá helyezett szalma vagy gabona a bőséget és az állatok termékenységét jelképezte. 

Bár ezek a szokások ma már ritkán élnek a mindennapokban, jól mutatják, hogy a karácsony egykor az élet minden fontos területét átfogó, mély jelentéssel bíró ünnep volt, amely a jövőbe vetett reményt és a közösség összetartozását erősítette.

Fehér lesz a karácsonyunk?

Minden évben kardinális kérdés Magyarországon, hogy fehér karácsoyunk lesz-e. Nos, akár még ez is megeshet. Ugyan jelentős változás nem várható az időjárásban az elkövetkező napokban, de jelen állás szerint van némi esély a havazásra is a szent ünnepen.
A világ legnépszerűbb karácsonyi éneke, a Csendes éj több mint 200 éve született, s számtalan legenda fűződik hozzá.

 

