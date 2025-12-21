Zseniális trükkök, hogy tovább maradjon zöld és üde a karácsonyfa

Nincs ünnep karácsonyfa nélkül. Hazánkban már javában zajlik a karácsonyfák árusítása.

Az ország egyik legnagyobb fenyőnevelő térségében elkezdődött a fák kivágása a karácsonyfa szezonra

Fotó: MTI/Varga György

Az egyik bakonyi termelő, Jandala Attila tíz éve gondozza ültetvényeit, és idén is frissen vágott fákkal várja a vásárlókat. Elárulta, a legnépszerűbbek továbbra is a sűrű ágú, illatos lucfenyők, de az ezüst- és Nordmann-fenyők iránt is élénk a kereslet. Az emberek ma már különösen a szabályos, esztétikus példányokat keresik, amelyek tökéletesen illenek az otthonuk ünnepi díszletéhez, még ha ezért egy kicsit többet is kell fizetniük – írja a Veol.

A karácsonyfa sokaknál műfa

A fenyőfákat természetesen méterre árulják: a lucfenyő körülbelül 5000 forint, az ezüstfenyő 6000, a Nordmann pedig 8000 forintba kerül méterenként. Az árusítás december közepén kezdődött, és a legnagyobb forgalom jellemzően az advent utolsó heteiben várható. A zirci őstermelő szerint a friss bakonyi fenyő iránti kereslet még mindig erős, hiszen sok család ragaszkodik az élő fához, annak illatához és természetes szépségéhez.

A szakember úgy látja, megéri ezzel foglalkozni, de már nem annyira jó üzlet, mint régebben volt, ugyanis csökken a kereslet.

A harmadát tudja körülbelül eladni annak a mennyiségnek, amit tíz éve könnyedén értékesített. A műfák népszerűvé válása hozzájárulhatott a változáshoz, és az is, hogy nagyobb a kínálat és sokan a nagyobb élelmiszer-áruházaknál vesznek karácsonyfát.

Így lehet hosszan zöld a fenyőfánk

A fa megvásárlása azonban nemcsak esztétikai élmény. A szakértők azt javasolják, hogy a frissen kivágott fenyőt időben vigyük be, az alsó végekből vágjunk le egy kis darabot, és folyamatosan tartsuk nedvesen.

Így a fa hosszabb ideig megőrzi zöld színét, illatát, és minden nap az ünnepi hangulatot idézi az otthonunkban.

Az Origo a napokban arról írt, mi a 10 legfontosabb dolog, amire érdemes figyelni karácsonyfa-vásárláskor.

Érdekes, hogy a legtöbben rosszul helyezik fel a csúcsdíszt a karácsonyfára.