Utolsó napok: most dől el, megérkezik-e a karácsonyi ajándék

A karácsonyi ajándék beszerzése az év egyik legforgalmasabb időszakában zajlik, amikor a csomagszállítás és a futárszolgálatok kapacitása is a határait feszegeti. A belföldi rendelés jellemzően gyorsabb és kiszámíthatóbb, míg külföldi rendelés esetében – különösen az ázsiai webáruházaknál – hetekkel hosszabb szállítási idővel kell számolni. A DPD, a Magyar Posta és az MPL egyaránt arra figyelmeztet: aki biztosra akar menni, annak nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást - írja a Sonline.

A karácsonyi ajándék belföldi rendelése általában rövidebb szállítási idővel jár

Fotó: Unsplash

Meddig lehet rendelni, hogy megérkezzen az ajándék karácsonyra?

Belföldi online vásárlás esetén a legtöbb webáruházból december közepéig leadott rendelés még jó eséllyel célba érhet. Fontos azonban figyelembe venni, hogy a rendelés feldolgozása és a csomag feladása között több nap is eltelhet, így érdemes néhány nappal korábban vásárolni.

Meddig szállít a DPD karácsony előtt?

A DPD tájékoztatása szerint a belföldi csomagokat legkésőbb december 19-ig szükséges átadni a futárszolgálatnak ahhoz, hogy azok várhatóan még karácsony előtt megérkezzenek. A cég december közepén akár 50 százalékkal nagyobb forgalmat is kezel, mint az év más időszakaiban.

Meddig adható fel csomag a Magyar Postán karácsonyra?

A Magyar Posta és az MPL tapasztalatai alapján a hazai webshopokból december 12-ig ajánlott rendelni, míg a belföldi csomagok feladását december 19-ig célszerű elintézni. A csomagautomaták használata gyorsabb és rugalmasabb átvételt biztosíthat az ünnepi csúcsidőszakban.

Súlyos hibát követhet el, ha erre nem figyel a karácsonyi vásárláskor

A karácsonyi időszakban a fogyasztóvédelmi kockázatok száma is megnő, ezért fontos, hogy vásárlás közben megfontoltan és tájékozottan döntsünk. Ez különösen igaz az akciókra, mivel a látványos leértékelések mögött olykor mesterségesen megemelt „eredeti árak” húzódnak meg, ezért érdemes nem csak a százalékokat, hanem a valódi árkülönbséget is alaposan mérlegelni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) hasznos információkat osztott meg a tudatos vásárlással kapcsolatban, amelyek nem csak az ünnepi időszakban állják meg a helyüket.