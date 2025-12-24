Karácsonyi kalács: így készítették a nagyanyáink

A karácsonyi kalács nem csupán egy édes kelt tészta, hanem generációkon átívelő hagyomány, amely az ünnepre hangolódás része. Ahány ház, annyi szokás, de a foszlós, mákos vagy diós töltelékkel készülő kalács illata sokaknál már önmagában jelzi: megérkezett a karácsony – írja a Kisalföld.

Készül a karácsonyi kalács - Fotó: Kisalföld

Karácsonyi kalács Alexáéknál – hagyomány december 24-én

Nálunk a karácsonyi kalács elmaradhatatlan: édesanyám mindig december 24-én süti, és az illata belengi az egész ünnepet

– meséli Adorján Alexa, aki cukrászként maga is őrzi a családi hagyományokat.

Mi a különbség a kalács és a bejgli között?

A karácsonyi kalács kelt tésztából készül, kétszeri kelesztéssel, míg a bejgli bár tartalmaz élesztőt, nem kelesztett tészta.

A kalács több tölteléket bír el, könnyedebb, foszlósabb, míg a bejgli zsírosabb, kötöttebb állagú sütemény.

Praktikák a cukrásztól – hogy tökéletes legyen a karácsonyi kalács

A karácsonyi kalács készítése türelmet igényel. Fontos a minőségi alapanyag, a megfelelő dagasztás és a pontos kelesztési idő. A kelt tészta „megérzi” a hangulatot – ezért is mondják, hogy szeretettel kell készíteni.

Itt találja a tökéletes karácsonyi kalács receptjét.

Több mint sütemény – mitől különleges a karácsonyi kalács?

A karácsonyi kalács évszázados hagyományokra épülő ünnepi étel, amely a bőséget, az összetartozást és az ünnepi békét jelképezi. Formája és összetevői szimbolikus jelentéssel bírnak, elkészítése pedig maga az ünnepre hangolódás.

