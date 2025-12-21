Ez a karácsonyi kvíz nem kegyelmez – Ön hány kérdésre tudja a választ?

Tesztelje tudását ebben a kifejezetten nehéz, karácsonyi hangulatú kvízben, amely a magyar hagyományok világába kalauzolja. Kérdéseink a szenteste szokásaitól az ünnepi asztal hiedelmein át a kevésbé ismert népi tradíciókig vezetnek. Derítse ki, mennyire ismeri valójában a magyar karácsony múltját és jelentéseit.

Kvíz 1 / 7 Melyik étel számít hagyományos szentesti fogásnak? Töltött káposzta Helytelen válasz Rántott hús Helytelen válasz Halászlé Helyes válasz Gulyásleves Helytelen válasz

