Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kvíz

Ez a karácsonyi kvíz nem kegyelmez – Ön hány kérdésre tudja a választ?

22 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tesztelje tudását ebben a kifejezetten nehéz, karácsonyi hangulatú kvízben, amely a magyar hagyományok világába kalauzolja. Kérdéseink a szenteste szokásaitól az ünnepi asztal hiedelmein át a kevésbé ismert népi tradíciókig vezetnek. Derítse ki, mennyire ismeri valójában a magyar karácsony múltját és jelentéseit.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kvízhagyománykarácsonyi hagyományKeresztény ünnepekszentestekarácsony
Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 7
Melyik étel számít hagyományos szentesti fogásnak?

Ha szeretné tovább tesztelni a tudását, még több kvízt is kitölthet!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!