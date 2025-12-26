Karácsonyi túlevés – az ünnepi asztalnál kezdődik, a sürgősségin végződhet

Sok családban az ünnepi étkezés a bőség jegyében zajlik, ahol a mértékletesség könnyen háttérbe szorul. A karácsonyi túlevés során a szervezetnek egyszerre kell feldolgoznia a zsíros, fűszeres ételeket és a gyorsan felszívódó cukrokat, ami hirtelen túlterheli az emésztőrendszert. Ilyenkor nem ritka a puffadás, a hányinger, a hasi fájdalom vagy az általános rossz közérzet – írja a ZAOL.

Karácsonyi túlevés az ünnepi asztalnál – nemcsak a gyomrot, hanem az egész szervezetet próbára teszi a mértéktelen lakoma Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

„Egyszer egy évben belefér” – tényleg? A karácsonyi túlevés ára, amiről kevesen beszélnek

A klasszikus karácsonyi menü – töltött káposzta, halászlé, többféle bejgli és sült húsok – hagyomány, de az is, hogy mindezt néhány nap alatt elfogyasztjuk. A karácsonyi túlevés veszélyes lehet, mert a szervezetnek nincs ideje regenerálódni a folyamatos terhelés között. Az ünnepi lakomák után jelentkező tünetek gyakran figyelmeztető jelek: a test jelzi, hogy túl sok volt a jóból.

Amikor a szervezet már jelez

Az ünnepi időszakban az egészségügyi ellátásban gyakran találkoznak emelkedett laborértékekkel és hasnyálmirigy-gyulladásra utaló panaszokkal. A karácsonyi túlevés következményei különösen azoknál lehetnek súlyosabbak, akik korábban is küzdöttek emésztési problémákkal, vagy érzékenyek a zsíros, nehéz ételekre.

Mit tehetünk a karácsonyi túlevés ellen?

A megoldás egyszerűnek tűnik, mégis nehéz betartani az ünnepi hangulatban. A kisebb adagok, a lassú étkezés, az alapos rágás és a könnyű mozgás segíthet megelőzni a kellemetlen tüneteket. A karácsonyi túlevés elkerülése nem az ünnepi ételek elhagyását jelenti, hanem a tudatos mértékletességet.

Karácsonyi túlevés? Mutatjuk a megoldást!

Az ünnepi időszakban az étkezések ritmusa és mennyisége is jelentősen eltér a megszokottól. A túlevés gyakran fokozatosan alakul ki, és a teltségérzet helyett sokaknál emésztési panaszokat, puffadást és hosszan tartó diszkomfortot okoz.

Mi a túlevés, és hogyan hat a testünkre?

Szerintem mindenkivel előfordult már, hogy nem tudott engedni egy finom étel csábításának, és ahogy mondani szokták: „degeszre tömte magát".