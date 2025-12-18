Karácsonykor is gazdag kínálattal vár a Médiaklikk

Fotó: MTVA

Családi filmek – közös ünnepi élmények kicsiknek és nagyoknak

Az ünnepek idején a család minden tagja talál kedvére valót: a legújabb mesék mellett, mint a Bluey és a Bing, megtalálhatók a generációk kedvenc rajzfilmsorozatai is, mint a Vízipók-Csodapók, vagy a Mézga család kalandjai.

Új magyar gyártású produkciók – friss, kortárs alkotások

A Médiaklikken elérhetők az utóbbi évek meghatározó hazai filmjei és sorozatai is, mint a Lepattanó, az 1242 – A nyugat kapujában, a Ma este gyilkolunk, az El a kezekkel a papámtól, és a DAC film.

Megunhatatlan magyar klasszikusok – az ünnepi nosztalgia kedvencei

A Médiaklikk ünnepi kínálatához hozzátartoznak az örökzöld magyar filmes gyöngyszemek is, amelyek generációk óta meghatározzák a közönség ünnepi hangulatát. Ilyen az Abigél, a Mágnás Miska, vagy A tizedes meg a többiek.

Gasztroműsorok az ünnepi készülődéshez

A Főmenüben Széll Tamás Michelin-csillagos séf időutazásra hív: a történelem nagy konyháit idézi meg, modern technikákkal elkészítve az ókori vagy középkori ízeket. Az Ízőrzők a magyar vidék ízeit, hagyományait és közösségeit mutatja be – minden epizód egy falu története az ételeken keresztül. A Borbás Marcsi szakácskönyve meghitt pajtastúdiójában a hagyomány és a kreativitás találkozik: régi receptek születnek újjá.

A Médiaklikk karácsonyi kínálatában a meghitt családi filmektől az új magyar alkotásokon át a legendás klasszikusokig mindenki megtalálja a kedvencét – és az ünnepek zenés kísérőjeként a Csináljuk a fesztivált! legjobb pillanatai is bármikor újra átélhetők.

Médiaklikk – ingyenes, regisztráció után reklámmentes

A közmédia streamingfelülete a csatornák élő adása mellett folyamatosan frissülő filmekkel, sorozatokkal, klasszikus művekkel és új produkciókkal várja a nézőket – előfizetési díj és reklámok nélkül valamennyi digitális eszközön.

Töltse le a Médiaklikk alkalmazást a Google Play áruházból vagy az AppStore-ból, és telepítse okostelevíziójára is!