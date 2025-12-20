Ezt sem hittük volna: a káromkodás is hasznos lehet számunkra

A kutatás során 182, 18 és 65 év közötti önkéntes vett részt különböző fizikai gyakorlatokban. A résztvevőknek egyszer hétköznapi, máskor trágár szavakat kellett ismételniük, miközben terhelésnek voltak kitéve. Az eredmények azt mutatták, hogy káromkodás közben tovább bírták a fizikai megterhelést – írja az Iz.

A káromkodás segít átlépni a belső korlátokat

Fotó: Unsplash

A káromkodás egyszerű mentális eszköz

A kutatók szerint a trágár beszéd olyan pszichológiai állapotot idéz elő, amely segít átlépni a belső korlátokat, növeli az önbizalmat és csökkenti a fájdalomérzetet. Úgy vélik, a káromkodás egyszerű és bárki számára elérhető mentális eszköz lehet sportolás vagy nagy erőkifejtést igénylő helyzetek során.

A szakértők hangsúlyozzák: mindez nem a trágár beszéd népszerűsítését jelenti, hanem annak tudományos magyarázatát, hogy bizonyos helyzetekben miért segíthet a teljesítmény fokozásában.

