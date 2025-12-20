Hírlevél
Valami egészen ijesztő dolog történt a Földdel a 3I/ATLAS érkezésekor

Ezt sem hittük volna: a káromkodás is hasznos lehet számunkra

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Meglepő eredményre jutottak a pszichológusok: a káromkodás nemcsak a feszültség levezetésében segíthet, hanem a fizikai teljesítményt is fokozhatja. Az American Psychologist című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az obszcén kifejezések használata növeli az állóképességet és az erőkifejtést. A káromkodás tehát hasznos is lehet.
A kutatás során 182, 18 és 65 év közötti önkéntes vett részt különböző fizikai gyakorlatokban. A résztvevőknek egyszer hétköznapi, máskor trágár szavakat kellett ismételniük, miközben terhelésnek voltak kitéve. Az eredmények azt mutatták, hogy káromkodás közben tovább bírták a fizikai megterhelést – írja az Iz

A káromkodás segít átlépni a belső korlátokat – Fotó: Unsplash
A káromkodás segít átlépni a belső korlátokat
Fotó: Unsplash

A káromkodás egyszerű mentális eszköz

A kutatók szerint a trágár beszéd olyan pszichológiai állapotot idéz elő, amely segít átlépni a belső korlátokat, növeli az önbizalmat és csökkenti a fájdalomérzetet. Úgy vélik, a káromkodás egyszerű és bárki számára elérhető mentális eszköz lehet sportolás vagy nagy erőkifejtést igénylő helyzetek során.

A szakértők hangsúlyozzák: mindez nem a trágár beszéd népszerűsítését jelenti, hanem annak tudományos magyarázatát, hogy bizonyos helyzetekben miért segíthet a teljesítmény fokozásában.

Ki nem találná, melyik nemzet káromkodik a legtöbbet

Egy új felmérés alapján a világon a horvátok káromkodnak a legtöbbet, amikor mesterséges intelligenciás chatbotokkal kommunikálnak.

Megtalálták a legtöbb káromkodás közös jellemzőjét

A Londoni Egyetem pszichológusai felfedezték a káromkodásra használt szavak olyan jellegzetességét, amelyek számos nyelven konzisztensek, és egy univerzális fonetikai mintát képviselhetnek.

 

