Váltsak munkát vagy maradjak? Így hozd meg a döntést, amikor teljes a bizonytalanság

A legtöbben akkor ébrednek rá, hogy gond van, amikor a munka már nemcsak fárasztó, hanem teljes ürességet éreznek nap mint nap. A kiégés nem egyik napról a másikra jelentkezik, hanem lassan épül fel: először csak elfáradsz, aztán elkezded visszaszámolni a napokat, végül már hétfő reggel is a pénteket várod. Ha már csak a szabadság gondolata tart életben, és minden apró feladat nehezebben megy, mint korábban, akkor nem a motivációddal van baj – hanem azzal, hogy valószínűleg kinőtted a jelenlegi helyzetet. A kiégés mindig figyelmeztetés, nem gyengeség: arra utal, hogy készen állsz valami újra.

Sokan épp ilyen bizonytalanságban hozzák meg a karrierváltás döntését — amikor már érzik, hogy lépni kellene, de még keresik az irányt.

A változás félelmetes – de gyakran ez az egyetlen út a fejlődéshez

A karrierváltás gondolata önmagában is képes összeszorítani a gyomrot. A bizonytalanság, a „mi lesz, ha nem sikerül?”, az anyagi félelmek vagy a kudarctól való rettegés sokakat visszatart. Ezek teljesen normális érzések, de akkor veszélyesek, ha miattuk olyan helyzetben maradsz, amely már rég nem szolgálja az érdekeidet. A komfortzóna biztonságosnak tűnik, de hosszú távon épp az akadályoz meg abban, hogy tovább lépj. Ha azt érzed, hogy a jelenlegi pozíciódban nincs már helye a fejlődésnek, az egyik legbátrabb döntés, amit hozhatsz, az a változtatás.

A karrierstratégia ott kezdődik, hogy tisztában vagy önmagaddal

A sikeres váltáshoz nem elég eldönteni, hogy „valami mást szeretnék”. Először azt kell megvizsgálnod, hogy miben vagy igazán jó, milyen képességek visznek előre, és milyen munkakörnyezetben érzed magad a legjobban. Vannak pozíciók, ahol az analitikus gondolkodás, másokban a kreatív energia a kulcs. Egy introvertált ember lehet, hogy akkor teljesít a legjobban, ha strukturált feladatai vannak, míg egy extrovertált akkor, ha sok kapcsolódásra épül a munkája. Ha tudod, hogyan működsz, sokkal könnyebb olyan helyet találni, amely valóban passzol hozzád.

A kapcsolati háló nem luxus – hanem a legfontosabb erőforrásod

A karrierváltás egyik legbiztosabb támasza a környezeted. A barátok, ismerősök, volt kollégák, tanárok vagy szakmai kapcsolatok olyan ajtókat nyithatnak ki, amelyekhez egyedül sokkal nehezebben férnél hozzá. Nem érdemes visszahúzódni vagy szégyenkezni amiatt, hogy segítséget kérsz. A legtöbb ember örömmel ajánl vagy ad tanácsot – és gyakran pont a laza beszélgetésekből születnek meg a legjobb lehetőségek.