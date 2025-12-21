Meghalt Kemenes Fanni, aki ikonikus karakterek ruháit tervezte

Elhunyt Kemenes Fanni jelmeztervező, a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja. A 94 éves Kemenes Fanni halálhírét az Operettszínház közösségi oldalán közölte, a hír mélyen megrendítette a szakmát és a közönséget is.
Kemenes Fanni több évtizedes pályafutása során színpadon és vásznon egyaránt maradandót alkotott. Jelmezeit biztos ízlés, elegancia, valamint a történelmi korok alapos ismerete jellemezte – emlékezett a Blikk.
Kemenes Fanni ikonikus karaktereket jelenített meg
Dolgozott a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház és az Operettszínház produkcióiban, emellett több mint hetven film és televíziós alkotás látványvilágát formálta. Halálhírét a Budapesti Operettszínház közölte a Facebookon.
Nevéhez fűződik számos ikonikus karakter megjelenése, köztük a Régi idők focija Minarik Edéjének emlékezetes barna kabátja is. Munkássága örökre nyomot hagyott a magyar film- és színháztörténetben.
