Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kéri László elszólta magát – Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni

Ezt látnia kell!

Figyelmeztetés Washingtonból: nagyobb a baj, mint gondolnánk

jelmeztervező

Meghalt Kemenes Fanni, aki ikonikus karakterek ruháit tervezte

42 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt Kemenes Fanni jelmeztervező, a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja. A 94 éves Kemenes Fanni halálhírét az Operettszínház közösségi oldalán közölte, a hír mélyen megrendítette a szakmát és a közönséget is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jelmeztervezőhalálaikonikus

Kemenes Fanni több évtizedes pályafutása során színpadon és vásznon egyaránt maradandót alkotott. Jelmezeit biztos ízlés, elegancia, valamint a történelmi korok alapos ismerete jellemezte – emlékezett a Blikk

Kemenes Fanni az Operettszínház meghatározó alakja volt – Fotó: Unsplash
Kemenes Fanni az Operettszínház meghatározó alakja volt
Fotó: Unsplash

Kemenes Fanni ikonikus karaktereket jelenített meg

Dolgozott a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház és az Operettszínház produkcióiban, emellett több mint hetven film és televíziós alkotás látványvilágát formálta. Halálhírét a Budapesti Operettszínház közölte a Facebookon. 

Nevéhez fűződik számos ikonikus karakter megjelenése, köztük a Régi idők focija Minarik Edéjének emlékezetes barna kabátja is. Munkássága örökre nyomot hagyott a magyar film- és színháztörténetben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!