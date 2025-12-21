Meghalt Kemenes Fanni, aki ikonikus karakterek ruháit tervezte

Kemenes Fanni több évtizedes pályafutása során színpadon és vásznon egyaránt maradandót alkotott. Jelmezeit biztos ízlés, elegancia, valamint a történelmi korok alapos ismerete jellemezte – emlékezett a Blikk.

Kemenes Fanni az Operettszínház meghatározó alakja volt

Fotó: Unsplash

Kemenes Fanni ikonikus karaktereket jelenített meg

Dolgozott a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház és az Operettszínház produkcióiban, emellett több mint hetven film és televíziós alkotás látványvilágát formálta. Halálhírét a Budapesti Operettszínház közölte a Facebookon.

Nevéhez fűződik számos ikonikus karakter megjelenése, köztük a Régi idők focija Minarik Edéjének emlékezetes barna kabátja is. Munkássága örökre nyomot hagyott a magyar film- és színháztörténetben.