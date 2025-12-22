Képzés nélkül nincs jövő? Egyre több dolgozó érzi magát csapdában

A munkavállalók egyértelmű üzenetet küldenek a munkaadóknak: a tanulás és fejlődés nem luxus, hanem alapelvárás. Egy friss, 2026-ra vonatkozó nemzetközi felmérés szerint a dolgozók döntő többsége komolyan veszi a learning & development lehetőségeket, és sokan konkrétan emiatt maradnának hosszabb távon egy munkahelyen. A probléma nem az érdeklődés hiánya, hanem az idő: a túlzott terhelés egyre gyakrabban akadályozza meg, hogy a képzések valóban megvalósuljanak.

A képzés közvetlenül hat a megtartásra

A TalentLMS 2026-os éves L&D benchmark jelentése szerint a munkavállalók 73 százaléka úgy gondolja, hogy a rendszeres képzés és fejlődési lehetőség hozzájárulna ahhoz, hogy tovább maradjon jelenlegi munkahelyén. Ennél is beszédesebb adat, hogy több mint minden harmadik dolgozó kifejezetten azért kezdene új állás után nézni, mert nem lát maga előtt tanulási és fejlődési perspektívát.

Ez azt jelzi, hogy a képzés hiánya ma már nem csupán elégedetlenséget szül, hanem konkrét fluktuációs kockázatot jelent. A tanulás iránti igény nemcsak a fiatalabb generációkra jellemző, hanem széles körben megjelenik a teljes munkaerőpiacon.

A mindennapi munka a legnagyobb akadály

Miközben a dolgozók és a HR-vezetők is elismerik a képzések fontosságát, a gyakorlatban sok helyen mégis háttérbe szorulnak. A felmérésben részt vevő HR-vezetők és munkavállalók közel fele egyaránt úgy nyilatkozott, hogy a magas munkaterhelés miatt egyszerűen nincs tér a tanulásra – még akkor sem, ha az adott képzésre valóban szükség lenne.

Ez a jelenség különösen veszélyes, mert hosszú távon épp azt a problémát erősíti, amit a képzések megoldhatnának: a túlterheltséget, a kiégést és a motiváció csökkenését. Ha nincs idő fejleszteni a készségeket, a munkavállalók egyre nehezebben tudnak hatékonyan alkalmazkodni az elvárásokhoz.

Az L&D nemcsak megtart, hanem vonz is

A tanulás és fejlődés szerepe messze túlmutat a meglévő munkatársak megtartásán. Egyre több cégvezető ismeri fel, hogy az innovatív technológiákhoz való hozzáférés és a valódi karrierfejlődési lehetőségek legalább olyan fontosak az álláskeresők számára, mint a jó munkahelyi légkör vagy a versenyképes fizetés.

A modern munkáltatói márka egyik alappillére lett az, hogy a cég hogyan támogatja a dolgozói fejlődését. Nem véletlen, hogy szinte minden HR-vezető egyetért abban: a jobb képzési és készségfejlesztési lehetőségek közvetlenül javítják a megtartást és az elköteleződést.

A HR-szakemberek is tanulnának

A kérdés már nem az, hogy kell-e képzés, hanem az, hogyan fér bele

A tanulság egyértelmű: a képzés ma már üzleti szükségszerűség, nem extra juttatás. A kihívás az, hogy a szervezetek képesek-e valódi időt és teret biztosítani a tanulásra a napi feladatok mellett. Azok a cégek, amelyek ezt nem oldják meg, nemcsak lemaradnak a fejlődésben, hanem hosszú távon munkaerőt is veszítenek.

