Kiderült, mire kerestek idén a legtöbben a neten Magyarországon

A Google kereső az egyik legfontosabb tájékozódási pont a felhasználók számára, hisz immár több mint két évtizede segíti őket abban, hogy gyorsan és könnyedén jussanak hozzá a számukra fontos információkhoz. A 2025-ös keresési adatok trendjei jól tükrözik a társadalmi, kulturális és sportélet aktuális folyamatait, valamint a változó érdeklődést.

Keresés a Google-n: 2025-ben Kálloy Molnár Péter színész halálára voltak a legtöbben kíváncsiak Magyarországon

Fotó: IGN Hungary / Youtube / képkivágás

A Google „Year in Search” oldalán a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai elérhetőek, amelyek átfogó képet adnak az év legnépszerűbb tartalmairól. A listák a legtrendibb kereséseket mutatják; azokat a témákat, melyek 2025-ben hatalmas növekedést mutattak a tavalyi évhez képest.

2025 legfelkapottabb keresései Magyarországon

Idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek a magyar internetezők a Google kereső trendjei alapján. A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették.

A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg.

A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak.

Kálloy Molnár Péter halála sok keresést generált

2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá. A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság vonzotta a legnagyobb érdeklődést.

A gasztronómiai keresésekben az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek. A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.