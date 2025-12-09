Kiderült, mire kerestek idén a legtöbben a neten Magyarországon

A Google kereső az egyik legfontosabb tájékozódási pont a felhasználók számára, hisz immár több mint két évtizede segíti őket abban, hogy gyorsan és könnyedén jussanak hozzá a számukra fontos információkhoz. A 2025-ös keresési adatok trendjei jól tükrözik a társadalmi, kulturális és sportélet aktuális folyamatait, valamint a változó érdeklődést.
A Google „Year in Search” oldalán a globális rangsorok mellett közel 60 ország adatai elérhetőek, amelyek átfogó képet adnak az év legnépszerűbb tartalmairól. A listák a legtrendibb kereséseket mutatják; azokat a témákat, melyek 2025-ben hatalmas növekedést mutattak a tavalyi évhez képest.
2025 legfelkapottabb keresései Magyarországon
Idén is rendkívül változatos témák iránt érdeklődtek a magyar internetezők a Google kereső trendjei alapján. A filmek mezőnyét 2025-ben a hazai kasszasikerek – például a Futni mentem, illetve a Hogyan tudnék élni nélküled – és a klasszikus történetek újragondolásai vezették.
A sorozatok között a nagyszabású történelmi produkció, a Hunyadi bizonyult a legnépszerűbbnek, miközben továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a Squid Game – Nyerd meg az életed, valamint Az aranyifjú. A tévéműsorok listáját idén a Pokoli rokonok vezette, de a Házasság első látásra, az Exek csatája és tehetségkutatók is hatalmas nézői bázist mozgattak meg.
A zenei keresések élén idén is a fesztiválok és a hazánkba érkező világsztárok álltak.
Kálloy Molnár Péter halála sok keresést generált
2025-ben több ismert személyiség elvesztése mozgatta meg a közvéleményt: a legtöbben Kálloy Molnár Péter, Kathi Béla, illetve Ferenc pápa nevére kerestek rá. A sportesemények közül a nemzetközi labdarúgó-mérkőzések, a FIFA-klubvilágbajnokság vonzotta a legnagyobb érdeklődést.
A gasztronómiai keresésekben az ünnepekhez kötődő receptek, a klasszikus finomságok és a trendi alapanyagok egyaránt előtérbe kerültek. A „Miért…”, „Mi…” és „Hogyan…” típusú kérdések listái pedig idén is jól mutatják a magyarok határtalan kíváncsiságát: a hétköznapi jelenségektől a közéleti kérdéseken át egészen az életvezetési dilemmákig rendkívül sok minden foglalkoztatta a hazai felhasználókat 2025-ben.
A Google kereső idei trendjei pontos képet adnak arról, mi érdekli leginkább a magyarokat: a könnyed szórakozástól az igazán komoly témákig minden megjelent – feltárva, min nevettünk, min gondolkodtunk el, és mi tartotta lázban a közönséget az év során. A listák a Year in Search oldalán érhetők el.
A Google kereső magyarországi listái 2025-ben
Toplista
1. Kálloy Molnár Péter
2. Fenerbahce–Galatasaray
3. Charlie Kirk
4. Dallos Szilvia
5. Hunyadi (sorozat)
Filmek
1. Futni mentem
2. Egy Minecraft film
3. Anora
4. Hogyan tudnék élni nélküled
5. Nosferatu
Sorozatok
1. Hunyadi
2. Squid Game - Nyerd meg az életed
3. Ginny és Georgia
4. Az aranyifjú
5. Kamaszok
TV-műsorok
1. Pokoli rokonok
2. Házasság első látásra
3. Exek csatája
4. Farm VIP
5. Megasztár
Zene
1. Pamkutya
2. Sziget
3. Majka
4. Ajsa Luna
5. EFOTT
Elhunytak
1. Kálloy Molnár Péter
2. Charlie Kirk
3. Kathi Béla
4. Ferenc pápa
5. Diogo Jota
Sportesemények
1. Fenerbahce–Galatasaray
2. FIFA-klubvilágbajnokság
3. Magyarország–Portugália
4. Liverpool–Athletic Bilbao
5. Liverpool–PSG
Recept
1. dubai csoki
2. húsvéti kalács
3. eperlekvár
4. sonkatekercs
5. sárgatúró
Miért…
1. sárga a teniszlabda?
2. piros a Lánchíd?
3. nem tudok belépni az Ügyfélkapu+-ba?
4. erősödik a forint?
5. ráz meg minden?
Mi…
1. a szubrett?
2. a FOMO?
3. a bandikut?
4. a Mikulás angol neve?
5. a labubu?
Hogyan…
1. kell csókolózni?
2. lehet módosítani a személyes adatokat az e-papír űrlapon?
3. engedd el, ami nem fontos?
4. kell kikapcsolni az energiatakarékos módot?
5. lehet szavazni a választásokon?
