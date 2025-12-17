Kibervédelem: a szervezetek nem az eszközök, hanem az emberi készségek hiányában gyengék

Miközben a vállalatok óriási összegeket fordítottak automatizációra, új technológiákra és szigorúbb szabályozásokra a kibervédelemben, kiderült, hogy a valódi ellenállóképesség nem a rendszerekben, hanem az emberek gondolkodásában és viselkedésében dől el, hívja fel a figyelmet a jobinfo.hu.

A kibervédelem akkor javulhat, ha olyan tanulási környezetet képesek teremteni a szervezetek, amelynek segítségével az emberek magabiztosan hoznak döntéseket bizonytalan helyzetekben is Fotó: jobinfo.hu

Kibervédelem: a legtöbb incidens emberi hibára vezethető vissza

A World Economic Forum idei kibervédelmi jelentése szerint a szervezetek majdnem fele a generatív MI-ból fakadó fenyegetéseket tartja a legnagyobb kockázatnak. Ennek ellenére a legtöbb incidens továbbra is emberi hibára vezethető vissza. A KPMG elemzése szintén arra jutott, hogy a vállalatok, amelyek erős kiberkultúrát építenek, lényegesen ellenállóbbak, mint azok, amelyek pusztán eszközökre és technológiára támaszkodnak.

A mindennapokban is látjuk a feszültséget a gyorsan fejlődő technológia és a lassan változó emberi viselkedés között. Az irodákban és otthoni munkaállomásokon egyre több munkavállaló használ engedély nélküli MI-eszközöket a hatékonyság növelése érdekében, gyakran anélkül, hogy tisztában lenne a kiberkockázatokkal. Ezzel párhuzamosan a támadók is alkalmazkodtak: a mesterséges intelligenciával generált adathalász e-mailek, hamis üzenetek és manipulációs próbálkozások soha nem voltak még ennyire meggyőzőek.

A Cyber Monitoring Centre októberi figyelmeztetése szerint a szervezeteknek újra kell gondolniuk, mely rendszereik a legkritikusabbak, és hogyan kezelnék, ha ezek egy komolyabb kibertámadás áldozatává válnának. A szakértők azonban egyre többször teszik fel a kérdést: a technológia mellett vajon megértjük-e eléggé magát az embert?

A kiberbiztonság valójában az emberi viselkedéssel kezdődik

A WEF elemzése hangsúlyozza, hogy a szervezetek nem az eszközök hiányában, hanem a készségek hiányában gyengék. Nem azért sérülnek, mert nincs tűzfaluk, hanem mert a munkavállalók nem tudnak megfelelően reagálni nyomás alatt. A kultúra, a kommunikáció és az együttműködés ma már ugyanolyan fontos védelmi vonal, mint a technológiai megoldások.

A viselkedéstudomány szerepe ezért került előtérbe. A tapasztalatok szerint az emberek nem attól változtatnak szokásaikon, hogy utasítást kapnak, vagy mert elvégeznek egy kötelező online tréninget. Akkor kezdenek másként cselekedni, amikor megértik, miért számít a saját döntésük, és amikor bevonódnak a tanulási folyamatba.