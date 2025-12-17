Kibervédelem: a szervezetek nem az eszközök, hanem az emberi készségek hiányában gyengék

Miközben a vállalatok óriási összegeket fordítottak automatizációra, új technológiákra és szigorúbb szabályozásokra a kibervédelemben, kiderült, hogy a valódi ellenállóképesség nem a rendszerekben, hanem az emberek gondolkodásában és viselkedésében dől el, hívja fel a figyelmet a jobinfo.hu.
Kibervédelem: a legtöbb incidens emberi hibára vezethető vissza
A World Economic Forum idei kibervédelmi jelentése szerint a szervezetek majdnem fele a generatív MI-ból fakadó fenyegetéseket tartja a legnagyobb kockázatnak. Ennek ellenére a legtöbb incidens továbbra is emberi hibára vezethető vissza. A KPMG elemzése szintén arra jutott, hogy a vállalatok, amelyek erős kiberkultúrát építenek, lényegesen ellenállóbbak, mint azok, amelyek pusztán eszközökre és technológiára támaszkodnak.
A mindennapokban is látjuk a feszültséget a gyorsan fejlődő technológia és a lassan változó emberi viselkedés között. Az irodákban és otthoni munkaállomásokon egyre több munkavállaló használ engedély nélküli MI-eszközöket a hatékonyság növelése érdekében, gyakran anélkül, hogy tisztában lenne a kiberkockázatokkal. Ezzel párhuzamosan a támadók is alkalmazkodtak: a mesterséges intelligenciával generált adathalász e-mailek, hamis üzenetek és manipulációs próbálkozások soha nem voltak még ennyire meggyőzőek.
A Cyber Monitoring Centre októberi figyelmeztetése szerint a szervezeteknek újra kell gondolniuk, mely rendszereik a legkritikusabbak, és hogyan kezelnék, ha ezek egy komolyabb kibertámadás áldozatává válnának. A szakértők azonban egyre többször teszik fel a kérdést: a technológia mellett vajon megértjük-e eléggé magát az embert?
A kiberbiztonság valójában az emberi viselkedéssel kezdődik
A WEF elemzése hangsúlyozza, hogy a szervezetek nem az eszközök hiányában, hanem a készségek hiányában gyengék. Nem azért sérülnek, mert nincs tűzfaluk, hanem mert a munkavállalók nem tudnak megfelelően reagálni nyomás alatt. A kultúra, a kommunikáció és az együttműködés ma már ugyanolyan fontos védelmi vonal, mint a technológiai megoldások.
A viselkedéstudomány szerepe ezért került előtérbe. A tapasztalatok szerint az emberek nem attól változtatnak szokásaikon, hogy utasítást kapnak, vagy mert elvégeznek egy kötelező online tréninget. Akkor kezdenek másként cselekedni, amikor megértik, miért számít a saját döntésük, és amikor bevonódnak a tanulási folyamatba.
2025 egyik legérdekesebb tanulsága, hogy a viselkedés önmagában is biztonsági kontroll: a világ legkorszerűbb behatolásvédelmi rendszere sem tudja megakadályozni, hogy valaki rákattintson egy rossz linkre. A változás nem félelemkeltő üzenetektől, hanem olyan tanulási élményektől születik, amelyekben az emberek felelősséget éreznek és magabiztosabbá válnak.
Az emberi alkalmazkodás éve következik
Ha 2025 üzenetét egy mondatban kellene összefoglalni, az így hangzana: a technológia gyorsult, az embernek pedig lépést kellett tartania. Az MI fejlődési üteme ma már túl gyors ahhoz, hogy a hagyományos képzések kiszolgálják a vállalati igényeket. A jövő kiberbiztonsága nem csupán a tudatosításról, hanem a folyamatos alkalmazkodásról fog szólni. A következő ciklusban azok a szervezetek lesznek igazán ellenállók, amelyek képesek olyan tanulási környezetet teremteni, ahol az emberek magabiztosan hoznak döntéseket bizonytalan helyzetekben is.
