Mentővel vitték kórházba a népszerű magyar műsorvezetőt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Balesetet szenvedett Cs. Király Tamás, akit mentővel vittek a Honvéd Kórházba. A népszerű műsorvezető saját Facebook-oldalán adott tájékoztatást, azt mondta, hogy a körülményekhez képest jól van. Cs. Király Tamás most már otthon lábadozik.
Cs. Király Tamás, az Ultrahang Youtube-csatorna műsorvezetője hozzátette: a balesetben olyan sérülést szenvedett, ami jelenleg abban is korlátozza, hogy beszélni tudjon.  

Cs. Király Tamás, az Ultrahang YouTube-csatorna műsorvezetője – Fotó: Hatlaczki Balázs
 Cs. Király Tamás, az Ultrahang YouTube-csatorna műsorvezetője
Fotó: Hatlaczki Balázs

Cs. Király Tamás egyelőre nem tud műsort vezetni

A műsorvezető közleményében köszönetet mondott a mentősöknek, akik azonnal felismerték a helyzetet és bevitték a Honvéd Kórházba, ahol rendkívül profi csapat látta el.

„Le a kalappal az egészségügyi dolgozók előtt, akik a folyamatos dömping ellenére hősiesen helytállnak. Fiatal orvosok, röntgenesek, szívüket-lelküket beletették a sürgősségi helyzetek kezelésébe, pedig eset rengeteg volt, csak amíg ott voltam, addig is”

– áll a bejegyzésben. 

Cs. Király Tamás elmondta, hogy most már otthon van, és igyekszik mielőbb visszanyerni régi formáját, de a következő napokban még nem alkalmas arra, hogy műsort vezessen. 

