Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lakossági energiatároló programot jelentett be a kormány – itt vannak a részletetek

Sport

Mitől különleges Szoboszlai? – a Liverpool edzője elmondta az igazságot

Kit Harington

A Trónok harca sztárja váratlanul betoppant egy magyar étterembe

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb világsztár bukkant fel Magyarországon. Ezúttal Kit Harington, a Trónok harca ikonikus szereplője tűnt fel váratlanul Tatán. A karácsony előtti időszakban különösen nagy szenzációnak számít, hogy a színész Komárom-Esztergom megyébe látogatott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kit HaringtonTataétteremMagyarországTrónok harca

A helyiek és a rajongók sem hittek a szemüknek, amikor kiderült: Kit Harington Magyarországon jár, és a tatai Platán Bisztróban vacsorázott. A Trónok harca Havas Jonjaként világhírűvé vált színész egyelőre ismeretlen okból tartózkodik hazánkban, de megjelenése óriási meglepetést okozott. Az étterem dolgozói azonnal felismerték őt, és természetesen a közös fotó sem maradhatott el –írja a KEMMA.

Kit Harington
Kit Harington remekül érezte magát a tatai étteremben
Fotó: Platán Bisztró / Facebook

Kit Harington Tatán járt – mindenkit meglepett a világsztár

A tatai Platán Bisztró a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kit Harington náluk vacsorázott. Az étterem Bib Gourmand minősítéssel szerepel a Michelin-kalauzban, így nem meglepő, hogy világsztárok is szívesen térnek be hozzájuk – még ha ilyen váratlanul is.

A látogatás körülményei továbbra sem ismertek, így a rajongók találgatni kezdtek: 

Forgatás? Pihenés? Titkos projekt?

Miért lehet Magyarországon a színész?

Egyelőre nem tudni, mi hozta Kit Haringtont Komárom-Esztergomba, de a korábbi években több hollywoodi produkció is zajlott hazánkban. 

Nem kizárt, hogy új film kapcsán jár itt, de az is lehet, hogy magánútra érkezett.

A rajongók mindenesetre örülhetnek: egy ilyen találkozás ritka pillanat, amelyre bizonyára sokáig emlékezni fognak.

Kapcsolódó tartalmaink: 

Új Trónok harca-sorozat jön, itt az előzetes

Az HBO bemutatta legújabb előzetesét a várva várt A hét királyság lovagja című sorozathoz, amely a Trónok harca univerzumának új fejezete lesz. A friss trailer ízelítőt ad abból a sárban, acélban és lovagi tornákban gazdag világból, amely a rajongók szerint újra elhozhatja Westeros régi hangulatát.

Budapesten pózolt a Trónok harca hetyke mellű színésznője - fotó

A Trónok harca gyönyörű sztárja, Emilia Clarke A Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal osztott meg közös fotókat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!