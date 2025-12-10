A Trónok harca sztárja váratlanul betoppant egy magyar étterembe

A helyiek és a rajongók sem hittek a szemüknek, amikor kiderült: Kit Harington Magyarországon jár, és a tatai Platán Bisztróban vacsorázott. A Trónok harca Havas Jonjaként világhírűvé vált színész egyelőre ismeretlen okból tartózkodik hazánkban, de megjelenése óriási meglepetést okozott. Az étterem dolgozói azonnal felismerték őt, és természetesen a közös fotó sem maradhatott el –írja a KEMMA.

Kit Harington remekül érezte magát a tatai étteremben

Fotó: Platán Bisztró / Facebook

Kit Harington Tatán járt – mindenkit meglepett a világsztár

A tatai Platán Bisztró a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Kit Harington náluk vacsorázott. Az étterem Bib Gourmand minősítéssel szerepel a Michelin-kalauzban, így nem meglepő, hogy világsztárok is szívesen térnek be hozzájuk – még ha ilyen váratlanul is.

A látogatás körülményei továbbra sem ismertek, így a rajongók találgatni kezdtek:

Forgatás? Pihenés? Titkos projekt?

Miért lehet Magyarországon a színész?

Egyelőre nem tudni, mi hozta Kit Haringtont Komárom-Esztergomba, de a korábbi években több hollywoodi produkció is zajlott hazánkban.

Nem kizárt, hogy új film kapcsán jár itt, de az is lehet, hogy magánútra érkezett.

A rajongók mindenesetre örülhetnek: egy ilyen találkozás ritka pillanat, amelyre bizonyára sokáig emlékezni fognak.

