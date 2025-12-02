Sűrű köd nehezíti a közlekedést, mutatjuk az időjárást

A borús időjárás, a pára és a helyenként tartós köd továbbra is makacsul tartja magát. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad, de az Észak-Dunántúlon – főként a magasabban fekvő területeken – olykor megélénkülhet a délkeleti szél – írja a Köpönyeg.

A borús időjárás, a pára és a helyenként tartós köd továbbra is makacsul tartja magát.

A nappali hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul. Késő este 0 és 6 fok között alakultak az értékek.

Szerdán is a szürke, borult idő lesz az ország meghatározó időjárási képe. Sokfelé tartósan ködös marad a levegő, a nyirkosság pedig napközben is megmarad. Szitálás gyakorlatilag bárhol előfordulhat, de jelentős csapadék nem valószínű. A délkeleti szél többnyire gyenge marad, csak időnként élénkülhet meg. A csúcshőmérséklet jellemzően plusz 5 fok körül alakul, különösen a ködös tájakon lesz hidegebb és nyirkosabb az idő.

A hét további részében is marad a szürkeség és köd

Csütörtökön továbbra is ködfelhős, borús időre számíthatunk. Bár az Alföldön időnként felszakadozhat a felhőzet, országos szinten marad a párás, nyirkos idő. Szitálás, kisebb eső előfordulhat.

Pénteken kelet felől szakadozni kezd a felhőzet, így ott néhol már a nap is előbújhat, míg nyugaton még kitart a borongós idő. A keleti szél érezhetően megélénkül. A hőmérséklet 5 és 13 fok közé emelkedik, a kevésbé felhős Tiszántúl ígérkezik a legmelegebbnek.

Szombaton, Mikulás napján több-kevesebb napsütés is lehet, legalábbis időnként felszakadozik a felhőzet. Csapadék nem valószínű.

Vasárnap ismét a felhők veszik át a főszerepet: erősen felhős égbolt, helyenként kisebb csapadék valószínű. A hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul.

Különösen veszélyes az elektromos roller télen

Az egyre hidegebb idő beköszöntével sokan még mindig elektromos rollerrel közlekednek, ám a szakértők szerint ez ilyenkor különösen veszélyes. Az elektromos roller télen nagyobb kockázatot jelent, ezért fontos, hogy fokozott figyelemmel és megfelelő felszereléssel induljunk útnak.

Kátyú miatt defektet kapott?

A téli időszakban jellemzően a kátyúkárok, a fagy miatt alakulnak ki az úthibák, másrészt a csapadékos időjárás miatt ezek az éles peremű úthibák az autóvezető számára láthatatlanul bújnak meg a víztükör alatt. A közút kezelője nem saját zsebből, hanem a felelősségbiztosításának terhére téríti meg a károkat, a biztosítók pedig jellemzően bizonyítékot kérnek arra, hogy tényleg ott és akkor történt a defekt, amikor a kérdéses kátyúba hajtott az autó.