Koncz Attila

Koncz Attila hátrányos helyzetű gyerekeknek tart ingyenes edzést

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Koncz Attila Advent idején tart ingyenes edzést hátrányos helyzetű gyerekeknek – az első állomás december 7-én, Miskolcon lesz.
Az Advent hagyományosan a várakozás, a szeretet és a jótékonyság időszaka. Idén azonban nemcsak a gyertyák és a fények hozzák el a meghitt ünnepi hangulatot, hanem egy különleges kezdeményezés is: Koncz Attila K1 Európa-bajnok ingyenes edzést tart hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy azok is átélhessék a sport erejét és közösségi élményét, akiknek erre év közben kevés lehetőségük adódik.

Koncz Attila - Fotó: Bors

Az első alkalom december 7-én, vasárnap, Miskolcon, az M1 Fitness edzőteremben valósul meg, ahol Attila saját idejét, energiáját és szakértelmét adja oda a gyerekeknek – teljesen ingyen.

Egy Európa-bajnok, aki szívén viseli a rászoruló gyerekek sorsát

Koncz Attila nemcsak a ringben bizonyította már számtalanszor, hogy kivételes tehetség és kitartó harcos. Pályafutásának legnagyobb eredményei között szerepel:

  • K1 Európa-bajnok cím (–75 kg)
  • AFSO Pro Intercontinental K1 bajnok (–79,4 kg)
  • WKF International Pro K1 bajnok
  • Világbajnoki ezüstérmek különböző súlycsoportokban
  • Számos nemzetközi gála és rangos mérkőzés győztese

Attila azonban most nem a saját sikereiről szeretne beszélni, hanem arról, hogyan tud segíteni. Két mondatban foglalta össze a legfontosabbat:

Szívemen viselem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Ahol és amikor csak tudok, segítek.

Miért éppen Adventkor?

Az ünnepi időszak nemcsak az ajándékokról és a csillogásról szól. Advent arról is beszél, hogy:

  • észrevegyük azokat, akiknek kevesebb jutott,
  • adjunk lehetőséget azoknak, akiknek nincs,
  • és egy kis fényt vigyünk oda, ahol nagy szükség van rá.

Attila pontosan ezt teszi: a sportot adja ajándékba.

A sport több, mint mozgás: egészség, önvédelem és önbizalom

Koncz Attila hitvallása szerint a sport nem luxus, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy egy gyerek:

  • egészségesebb legyen,
  • megtanulja, hogyan védje meg magát,
  • fegyelmet és önbizalmat szerezzen,
  • megtapasztalja az összetartozást,
  • érezze, hogy fontos és számít.

Az ingyenes edzés célja az, hogy a gyerekek azzal a különleges érzéssel mehessenek haza: 

Igen, én is képes vagyok. Én is számítok.

December 7. – Az első Adventi edzés Miskolcon, az M1 Fitnessben

Az edzésen a gyerekek teljesen díjmentesen vehetnek részt. Felszerelést nem kell hozniuk, elég a lelkesedés, Attila pedig gondoskodik minden másról. 

A foglalkozás nemcsak fizikailag lesz élmény, hanem lelkileg is. Attila közvetlen, kedves, figyelmes – és minden gyerekhez megtalálja az utat.

Jótékonyság, ami tényleg ad – nem csak ígér

Koncz Attila nem először fordítja figyelmét a rászoruló fiatalok felé. De most, az ünnepi időszakban még különlegesebb jelentősége van annak, amit tesz: időt ad, figyelmet ad, lehetőséget ad. És mindezt úgy, hogy közben saját példájával mutatja meg: a sport felemel, összeköt és megváltoztat.

Ez az Advent nemcsak a fények miatt lesz különleges, hanem azért is, mert egy Európa-bajnok abban segít a gyerekeknek, ahol a legnagyobb ereje van: a sportban.

 

