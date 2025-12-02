Koncz Attila hátrányos helyzetű gyerekeknek tart ingyenes edzést

Az Advent hagyományosan a várakozás, a szeretet és a jótékonyság időszaka. Idén azonban nemcsak a gyertyák és a fények hozzák el a meghitt ünnepi hangulatot, hanem egy különleges kezdeményezés is: Koncz Attila K1 Európa-bajnok ingyenes edzést tart hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy azok is átélhessék a sport erejét és közösségi élményét, akiknek erre év közben kevés lehetőségük adódik.
Az első alkalom december 7-én, vasárnap, Miskolcon, az M1 Fitness edzőteremben valósul meg, ahol Attila saját idejét, energiáját és szakértelmét adja oda a gyerekeknek – teljesen ingyen.
Egy Európa-bajnok, aki szívén viseli a rászoruló gyerekek sorsát
Koncz Attila nemcsak a ringben bizonyította már számtalanszor, hogy kivételes tehetség és kitartó harcos. Pályafutásának legnagyobb eredményei között szerepel:
- K1 Európa-bajnok cím (–75 kg)
- AFSO Pro Intercontinental K1 bajnok (–79,4 kg)
- WKF International Pro K1 bajnok
- Világbajnoki ezüstérmek különböző súlycsoportokban
- Számos nemzetközi gála és rangos mérkőzés győztese
Attila azonban most nem a saját sikereiről szeretne beszélni, hanem arról, hogyan tud segíteni. Két mondatban foglalta össze a legfontosabbat:
Szívemen viselem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Ahol és amikor csak tudok, segítek.
Miért éppen Adventkor?
Az ünnepi időszak nemcsak az ajándékokról és a csillogásról szól. Advent arról is beszél, hogy:
- észrevegyük azokat, akiknek kevesebb jutott,
- adjunk lehetőséget azoknak, akiknek nincs,
- és egy kis fényt vigyünk oda, ahol nagy szükség van rá.
Attila pontosan ezt teszi: a sportot adja ajándékba.
A sport több, mint mozgás: egészség, önvédelem és önbizalom
Koncz Attila hitvallása szerint a sport nem luxus, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy egy gyerek:
- egészségesebb legyen,
- megtanulja, hogyan védje meg magát,
- fegyelmet és önbizalmat szerezzen,
- megtapasztalja az összetartozást,
- érezze, hogy fontos és számít.
Az ingyenes edzés célja az, hogy a gyerekek azzal a különleges érzéssel mehessenek haza:
Igen, én is képes vagyok. Én is számítok.
December 7. – Az első Adventi edzés Miskolcon, az M1 Fitnessben
Az edzésen a gyerekek teljesen díjmentesen vehetnek részt. Felszerelést nem kell hozniuk, elég a lelkesedés, Attila pedig gondoskodik minden másról.
A foglalkozás nemcsak fizikailag lesz élmény, hanem lelkileg is. Attila közvetlen, kedves, figyelmes – és minden gyerekhez megtalálja az utat.
Jótékonyság, ami tényleg ad – nem csak ígér
Koncz Attila nem először fordítja figyelmét a rászoruló fiatalok felé. De most, az ünnepi időszakban még különlegesebb jelentősége van annak, amit tesz: időt ad, figyelmet ad, lehetőséget ad. És mindezt úgy, hogy közben saját példájával mutatja meg: a sport felemel, összeköt és megváltoztat.
Ez az Advent nemcsak a fények miatt lesz különleges, hanem azért is, mert egy Európa-bajnok abban segít a gyerekeknek, ahol a legnagyobb ereje van: a sportban.