Koncz Attila hátrányos helyzetű gyerekeknek tart ingyenes edzést

Az Advent hagyományosan a várakozás, a szeretet és a jótékonyság időszaka. Idén azonban nemcsak a gyertyák és a fények hozzák el a meghitt ünnepi hangulatot, hanem egy különleges kezdeményezés is: Koncz Attila K1 Európa-bajnok ingyenes edzést tart hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy azok is átélhessék a sport erejét és közösségi élményét, akiknek erre év közben kevés lehetőségük adódik.

Koncz Attila - Fotó: Bors

Az első alkalom december 7-én, vasárnap, Miskolcon, az M1 Fitness edzőteremben valósul meg, ahol Attila saját idejét, energiáját és szakértelmét adja oda a gyerekeknek – teljesen ingyen.

Egy Európa-bajnok, aki szívén viseli a rászoruló gyerekek sorsát

Koncz Attila nemcsak a ringben bizonyította már számtalanszor, hogy kivételes tehetség és kitartó harcos. Pályafutásának legnagyobb eredményei között szerepel:

K1 Európa-bajnok cím (–75 kg)

AFSO Pro Intercontinental K1 bajnok (–79,4 kg)

WKF International Pro K1 bajnok

Világbajnoki ezüstérmek különböző súlycsoportokban

Számos nemzetközi gála és rangos mérkőzés győztese

Attila azonban most nem a saját sikereiről szeretne beszélni, hanem arról, hogyan tud segíteni. Két mondatban foglalta össze a legfontosabbat:

Szívemen viselem a hátrányos helyzetű gyerekek sorsát. Ahol és amikor csak tudok, segítek.

Miért éppen Adventkor?

Az ünnepi időszak nemcsak az ajándékokról és a csillogásról szól. Advent arról is beszél, hogy:

észrevegyük azokat, akiknek kevesebb jutott,

adjunk lehetőséget azoknak, akiknek nincs,

és egy kis fényt vigyünk oda, ahol nagy szükség van rá.

Attila pontosan ezt teszi: a sportot adja ajándékba.

A sport több, mint mozgás: egészség, önvédelem és önbizalom

Koncz Attila hitvallása szerint a sport nem luxus, hanem eszköz. Eszköz arra, hogy egy gyerek:

egészségesebb legyen,

megtanulja, hogyan védje meg magát,

fegyelmet és önbizalmat szerezzen,

megtapasztalja az összetartozást,

érezze, hogy fontos és számít.

Az ingyenes edzés célja az, hogy a gyerekek azzal a különleges érzéssel mehessenek haza:

Igen, én is képes vagyok. Én is számítok.

December 7. – Az első Adventi edzés Miskolcon, az M1 Fitnessben

Az edzésen a gyerekek teljesen díjmentesen vehetnek részt. Felszerelést nem kell hozniuk, elég a lelkesedés, Attila pedig gondoskodik minden másról.

A foglalkozás nemcsak fizikailag lesz élmény, hanem lelkileg is. Attila közvetlen, kedves, figyelmes – és minden gyerekhez megtalálja az utat.

Jótékonyság, ami tényleg ad – nem csak ígér

Koncz Attila nem először fordítja figyelmét a rászoruló fiatalok felé. De most, az ünnepi időszakban még különlegesebb jelentősége van annak, amit tesz: időt ad, figyelmet ad, lehetőséget ad. És mindezt úgy, hogy közben saját példájával mutatja meg: a sport felemel, összeköt és megváltoztat.