Mutatjuk, miért éri meg kondenzációs gázkazánnal fűteni télen

A kondenzációs gázkazán mára a magyarországi fűtési rendszerek egyik legelterjedtebb megoldásává vált, különösen új telepítések esetén. Nem véletlen, hogy több százezer ilyen készülék működik hazánkban, hiszen hatékonyan és kiszámíthatóan biztosítja a téli fűtést.

Gyakran felmerül a kondenzációs gázkazánok áramfogyasztása: Azonban sokszor még így is megéri (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Miért éri meg kondenzációs gázkazánnal fűteni a téli időszakban?

Magyarországon új fűtési rendszerek telepítésekor ma már jellemzően csak kondenzációs kazánt engedélyeznek. Ennek oka a magasabb hatásfok és az energiatakarékos működés, amely hosszú távon kedvezőbb fűtési költségeket eredményezhet.

A rendszer működése lehetővé teszi, hogy a keletkező hő nagyobb részét hasznosítsa, így ugyanannyi gázból több hőenergiát állít elő.

Mennyi áramot fogyaszt egy kondenzációs gázkazán?

Gyakori kérdés a gázkazán áramfogyasztása, mivel ezek a berendezések elektromos áramot is használnak a vezérléshez és a keringtetéshez. Ez a fogyasztás azonban elenyésző a gázfelhasználáshoz képest, és önmagában nem befolyásolja érdemben a fűtésszámlát.

A kazán fogyasztása szempontjából sokkal fontosabb tényező, hogy milyen hatékony a teljes rendszer.

A fűtési rendszer és az épület állapota a döntő

A fűtési rendszer hatékonysága és az épület szigetelése alapvetően meghatározza a gázfogyasztást. Jól szigetelt, kisebb alapterületű házak esetében a téli gázfűtés gyakran a kedvezményes gázkereten belül marad.

Ezzel szemben rosszabb állapotú, nagyobb épületeknél a magasabb gázfogyasztás miatt nőnek meg a költségek – nem pedig a kazán áramigénye miatt – írja a Teol.hu, ahol további információkat is találhat az energiatanúsítványról és különféle állami támogatásokról is.

Így csökkentheti a fűtésszámlát

A túl meleg lakás nemcsak drágább, hanem egészségtelen is lehet, ezért érdemes okosan szabályozni a hőmérsékletet. Néhány egyszerű megoldással a fűtés költsége jelentősen mérsékelhető a téli hónapokban.

Sokan megszegik a fűtési szezon szabályait

Idén korábban indult el a fűtési szezon, de nem mindenki tartja be a szabályokat. A jogszabály tiltja a hulladékégetést, a hatósági ellenőrzések pedig már megkezdődtek.