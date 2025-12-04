Igazi ünnepi hír: visszatér a boltokba a Konzum szaloncukor!

Ismét kapható a boltokban a nosztalgikus karácsonyi kedvenc, a Konzum szaloncukor. Örülhetnek a klasszikus édesség rajongói: a retró kiadás a régi évek hangulatát idézi – tájékoztat a VEOL.

Konzum szaloncukor: retró édesség a polcokon

A Konzum szaloncukor története a 19. század közepéig nyúlik vissza. Eredetileg Franciaországból érkezett, ahol puha fondant cukorkaként ismerték, cukor, víz és glükózszirup keverékéből készítve. Magyarországon hamar a karácsonyi ünnepek hagyományos részévé vált, és különösen a szocializmus időszakában vált széles körben ismertté és kedveltté.

A szaloncukrokat színes sztaniolpapírba csomagolták, szalagokkal díszítve. A dizájn egyszerű, mégis autentikus – a retró csomagolás a karácsonyi dekoráció részévé vált, miközben az édesség hagyományos ízeit őrzi.

A retró szaloncukor legnépszerűbb ízei:

vanília

kakaó

kókusz

gyümölcsaromák, például citrom vagy narancs

Hol kapható Konzum szaloncukor?

A visszatérés mögött a fogyasztói igény áll: sokan keresik az autentikus ízeket és a hagyományos csomagolást. A Konzum szaloncukor mellett más márkák, mint a Szamos vagy a Szerencsi, is próbálják visszahozni a retró hangulatot. Az édesség 2025-ben a nagyobb áruházláncokban, például a Tesco és Auchan üzleteiben is megtalálható, így bárki beszerezheti az ünnepi készülődéshez.

Honnan lehet tudni, hogy valódi szaloncukrot vásárolunk?

A valódi szaloncukor pontosan meghatározott módon készül: szemenként csomagolt, rojtozott papírba kerül, és védőbevonatot kap, ami lehet csokoládé vagy kandiszréteg. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve, milyen típus (fondan, zselé, marcipán, mártott stb.), vagy hiányzik a bevonat arányára utaló adat, akkor gyanakodhatunk, hogy nem a klasszikus előírásoknak megfelelő terméket tartjuk a kezünkben.

Melyik édesség lett az év szaloncukra?

Több mint 12 ezer szem szaloncukor került megkóstolásra az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Év Szaloncukra versenyen. Az Év Szaloncukra idén a soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett.