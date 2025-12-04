Igazi ünnepi hír: visszatér a boltokba a Konzum szaloncukor!

Ismét kapható a boltokban a nosztalgikus karácsonyi kedvenc, a Konzum szaloncukor. Örülhetnek a klasszikus édesség rajongói: a retró kiadás a régi évek hangulatát idézi – tájékoztat a VEOL.
Konzum szaloncukor: retró édesség a polcokon
A Konzum szaloncukor története a 19. század közepéig nyúlik vissza. Eredetileg Franciaországból érkezett, ahol puha fondant cukorkaként ismerték, cukor, víz és glükózszirup keverékéből készítve. Magyarországon hamar a karácsonyi ünnepek hagyományos részévé vált, és különösen a szocializmus időszakában vált széles körben ismertté és kedveltté.
A szaloncukrokat színes sztaniolpapírba csomagolták, szalagokkal díszítve. A dizájn egyszerű, mégis autentikus – a retró csomagolás a karácsonyi dekoráció részévé vált, miközben az édesség hagyományos ízeit őrzi.
A retró szaloncukor legnépszerűbb ízei:
- vanília
- kakaó
- kókusz
- gyümölcsaromák, például citrom vagy narancs
Hol kapható Konzum szaloncukor?
A visszatérés mögött a fogyasztói igény áll: sokan keresik az autentikus ízeket és a hagyományos csomagolást. A Konzum szaloncukor mellett más márkák, mint a Szamos vagy a Szerencsi, is próbálják visszahozni a retró hangulatot. Az édesség 2025-ben a nagyobb áruházláncokban, például a Tesco és Auchan üzleteiben is megtalálható, így bárki beszerezheti az ünnepi készülődéshez.
Honnan lehet tudni, hogy valódi szaloncukrot vásárolunk?
A valódi szaloncukor pontosan meghatározott módon készül: szemenként csomagolt, rojtozott papírba kerül, és védőbevonatot kap, ami lehet csokoládé vagy kandiszréteg. Ha a csomagoláson nincs feltüntetve, milyen típus (fondan, zselé, marcipán, mártott stb.), vagy hiányzik a bevonat arányára utaló adat, akkor gyanakodhatunk, hogy nem a klasszikus előírásoknak megfelelő terméket tartjuk a kezünkben.
Melyik édesség lett az év szaloncukra?
Több mint 12 ezer szem szaloncukor került megkóstolásra az idén hatodik alkalommal megrendezésre kerülő Év Szaloncukra versenyen. Az Év Szaloncukra idén a soltvadkerti Szent Korona cukrászda karamellizált fehércsokoládéval bevont Lotus kekszes karamellás szaloncukra lett.