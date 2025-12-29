Figyelem! Így juthat haza tömegközlekedéssel Budapesten szilveszterkor

December 31-én, szilveszter éjjel a várható nagyobb forgalom miatt számos nagy kapacitású járat egész éjjel közlekedik: valamennyi metró, az összes HÉV, a nagykörúti 4-es 6-os, a 14-es, a 17-es, a 47-es, az 50-es és az 56A villamos, a 75-ös és a 80-as trolibusz, valamint az 5-ös, a 7-es és a 8E, 16-os és 223E autóbusz – tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ.
A nappali járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 29. és január 4. között:
- december 29-31. év végi munkanapi, illetve ennek hiányában iskolaszünetben érvényes munkanapi menetrend
- január 1. ünnepnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
- január 2-3. szombati menetrend
- január 4. vasárnapi, illetve munkaszüneti napi menetrend
Késő este és éjszaka a metrók és az éjszakai járatok az alábbi menetrend szerint közlekednek december 29. és január 4. között:
- december 29-éről 30-ára virradó éjjel munkanapi menetrend
- december 30-áról 31-ére virradó éjjel munkanapi menetrend
- december 31-éről január 1-jére virradó éjjel szilveszteri menetrend, a metrók egész éjjel közlekednek
- január 1-jéről 2-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
- január 2-áról 3-ára virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
- január 3-áról 4-ére virradó éjjel hétvégi (péntek-szombati) menetrend, a metrók hétvégi, bővített üzemidővel közlekednek
Bővülő közlekedés szilveszter éjszaka
December 31-éről január 1-jére virradóan a megnövekedő utasforgalom miatt, egész éjjel közlekednek az alábbi járatok:
- az M1-es, az M2-es, az M3-as és az M4-es metró;
- a 4-es és a 6-os, a 14-es, a 47-es, az 50-es, az 56A villamosok;
- a 17-es villamos módosított útvonalon, a Bécsi út / Vörösvári út és a Városház tér között;
- a 75-ös trolibusz;
- a 80-as trolibusz meghosszabbított útvonalon, az Örs vezér tere és a Blaha Lujza tér között;
- az 5-ös, a 8E, a 16-os és a 223E autóbusz;
- a 7-es autóbusz módosított útvonalon Újpalota, Nyírpalota út és a Deák Ferenc tér között jár 7B jelzéssel;
- a HÉV-ek minden vonalon egész éjszaka közlekednek a MÁV tájékoztatása szerint.
Az éjszakai autóbuszhálózaton számos járat eltérő menetrend szerint, a metrókhoz és villamosokhoz csatlakozóan jár, ugyanakkor változatlan menetrend szerint közlekednek a reptéri 100E és 200E járatok.
Fizetős a parkolás a két ünnep között
A parkolási rendelet szerint az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon fizetős a közterületi parkolás. December 29-én, 30-án és 31-én, hétfőn, kedden és szerdán fizetni kell a parkolásért.
