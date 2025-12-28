Sokkoló változás: eltűnhet az elakadásjelző háromszög – de mi lesz helyette?

A változás lényege, hogy a lerobbant jármű jelzését egy olyan eszköz vegye át, amelyet a sofőr úgy tud használni, hogy közben nem kell az úttestre kilépnie. A közlekedési szabályváltozás ezzel a balesetveszély csökkentését célozza, különösen többsávos utakon és autópályákon.

Közlekedési szabályváltozás jöhet: Spanyolországban már bevezették, nálunk még nem (illusztráció)

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

Közlekedési szabályváltozás: Spanyolországban kötelező lesz a V16

A közlekedési szabályváltozás Spanyolországban konkrét dátumot is kapott: 2026. január 1-jétől a többsávos utakon és autópályákon lerobbant járművek esetében a V16 vészvillogó használata kötelező lesz, az elakadásjelző háromszög helyett. Ez a lépés egyértelműen mutatja, hogy az új eszköz már nemcsak kiegészítő, hanem előírás.

Mi az a V16 vészvillogó, és miért terjed?

A V16 vészvillogó egy kompakt, mágneses talpú jelzőfény, amely erős narancssárga fényt bocsát ki. A jármű tetejére rögzíthető, és akár egy kilométerről is jól látható. A közlekedési szabályváltozás szempontjából a legfontosabb előny, hogy a sofőrnek nem kell kiszállnia, és nem kell az úttesten gyalogolnia a háromszög kihelyezéséhez.

A korszerűbb V16 vészvillogó modellek GPS-szel és adatkapcsolattal is rendelkezhetnek. Ezek képesek a jármű helyzetét továbbítani, ami a segélyszolgálatok felé is hasznos lehet. A közlekedési szabályváltozás mögött tehát nemcsak láthatósági, hanem technológiai irány is kirajzolódik.

Franciaország és Németország: ajánlott, de nem kötelező

A közlekedési szabályváltozás nem mindenhol ugyanabban a tempóban történik: Franciaországban és Németországban a V16 vészvillogó már ajánlott eszköz. Ez azt jelzi, hogy a trend Európában szélesebb, miközben a kötelezővé tétel országonként eltérhet.

Magyarországon egyelőre marad az elakadásjelző háromszög

Magyarországon jelenleg továbbra is az elakadásjelző háromszög az előírt tartozék, motorkerékpárok esetében kivétellel. A hazai szabályok egyelőre nem változtak, de a közlekedési szabályváltozás európai iránya azt mutatja, hogy a biztonságosabb megoldások felé mozdul a piac és a szabályozási gondolkodás is – írja a Délmagyar.hu.