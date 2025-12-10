Váratlan elismerés! Meglepő dolgot neveztek el Krasznahorkai Lászlóról

A Magyar Természettudományi Múzeum nemrég számolt be arról, hogy egy új tanulmánykötetben bemutatott lepkefajt a magyar író, Krasznahorkai László tiszteletére nevezték el. A faj tudományos neve: Pseudaletis krasznahorkaii. A hír egybeesett azzal, hogy a szerző átvette a Nobel-díjat.

Krasznahorkai László Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János

Krasznahorkai László: Nobel-díj és lepkefaj névadója egyszerre

A frissen felfedezett afrikai lepke a kutató szerint tökéletesen illett ahhoz, hogy egy magyar író nevét viselje, ezért kapta a Pseudaletis krasznahorkaii elnevezést. A múzeum bejegyzése szerint a névadás a tudomány és az irodalom ritka találkozása. Mindeközben Krasznahorkai László átvette a Nobel-díjat, amelyet december 10-én adtak át Stockholmban – számolt be az MTI.

Miért különleges, hogy egy lepkét is elneveztek róla?

A múzeum közlése alapján a lepke felfedezője tudatosan választotta a magyar alkotót inspirációként. A névadás tisztelgés egy olyan magyar író előtt, akinek művei világszerte nagy hatást gyakoroltak. Így az átvétel és az új faj bejelentése egyszerre került a figyelem középpontjába.

Krasznahorkai László tiszteletére a Nobel-díjátadót és több filmjét is műsorra tűzi ma a közmédia

December 10-én a közmédia a kortárs magyar irodalom kiemelkedő alakjára, az idei év irodalmi Nobel-díjasára irányítja közönsége figyelmét. Krasznahorkai László előtt tematikus filmválogatással tiszteleg. Az M5 kulturális csatorna levetíti a több mint hétórás Sátántangót, a Duna pedig élőben közvetíti a stockholmi díjátadó ceremóniát.