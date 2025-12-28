Ez a KRESZ-teszt több sofőrt megizzaszt, mint egy több kilométeres dugó

Egy összetett kereszteződés, balra kanyarodó jármű, hirtelen felbukkanó gyalogos vagy villamos pillanatok alatt boríthatja fel a rutint. A KRESZ-teszt célja, hogy életszerű közlekedési szituációkon keresztül mutassa meg, mennyire stabil a sofőrök szabályismerete.
Trükkös KRESZ-teszt, több szabály egyszerre
A tesztben olyan kérdések szerepelnek, ahol több közlekedési szabály érvényesül egy időben. Ilyenkor nem elég egyetlen táblára vagy megszokott manőverre hagyatkozni: a pontos szabályismeret dönt. A közlekedés valóságában ezek a helyzetek gyakoriak, a hibás döntés pedig könnyen bírsághoz vezethet.
1. Ha Ön balra kanyarodik, számíthat-e arra, hogy a mezőgazdasági vontató elsőbbséget ad Önnek?
- A: Igen.
- B: Nem.
2. Ebben az útkereszteződésben, ha a forgalomirányító fényjelző készülékek működnének, figyelembe kellene-e venni az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblákat?
- A: Nem.
- B: Igen.
3. Elsőbbségük van-e a gyalogosoknak a személygépkocsival szemben?
- A: Nem.
- B: Igen.
Bár sokan gondolják, hogy egy teszt inkább a friss jogosítványosoknak szól, a tapasztalat mást mutat. Egy-egy kérdés a rutinos vezetőknek is fejtörést okozhat, mert a „régi beidegződések” nem mindig fedik a hatályos közlekedési szabályok előírásait.
Egy rossz döntés nemcsak pénzbírságot jelenthet, hanem balesethez is vezethet.
A KRESZ-teszt ezért nem pusztán elméleti játék: a valós forgalmi helyzetek megértését segíti, és rávilágít arra, mely területeken érdemes felfrissíteni a tudást. Ha szeretné próbára tenni magát, a további KRESZ-teszt kérdésekkel és a KRESZ-teszt megoldásai-t akkor látogasson el a KEMMA oldalára.
Megoldások és további kérdések a KEMMA oldalán.