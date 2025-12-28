Ez a KRESZ-teszt több sofőrt megizzaszt, mint egy több kilométeres dugó

Egy összetett kereszteződés, balra kanyarodó jármű, hirtelen felbukkanó gyalogos vagy villamos pillanatok alatt boríthatja fel a rutint. A KRESZ-teszt célja, hogy életszerű közlekedési szituációkon keresztül mutassa meg, mennyire stabil a sofőrök szabályismerete.

KRESZ-teszt során van ideje, de élesben jobb ha hamar hozza a jó döntést (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Trükkös KRESZ-teszt, több szabály egyszerre

A tesztben olyan kérdések szerepelnek, ahol több közlekedési szabály érvényesül egy időben. Ilyenkor nem elég egyetlen táblára vagy megszokott manőverre hagyatkozni: a pontos szabályismeret dönt. A közlekedés valóságában ezek a helyzetek gyakoriak, a hibás döntés pedig könnyen bírsághoz vezethet.

Fotó: Forrás: ikresz.hu

1. Ha Ön balra kanyarodik, számíthat-e arra, hogy a mezőgazdasági vontató elsőbbséget ad Önnek?

A: Igen.

B: Nem.

Fotó: Forrás: ikresz.hu

2. Ebben az útkereszteződésben, ha a forgalomirányító fényjelző készülékek működnének, figyelembe kellene-e venni az elsőbbséget szabályzó jelzőtáblákat?

A: Nem.

B: Igen.

Fotó: Forrás: ikresz.hu

3. Elsőbbségük van-e a gyalogosoknak a személygépkocsival szemben?

A: Nem.

B: Igen.

Bár sokan gondolják, hogy egy teszt inkább a friss jogosítványosoknak szól, a tapasztalat mást mutat. Egy-egy kérdés a rutinos vezetőknek is fejtörést okozhat, mert a „régi beidegződések” nem mindig fedik a hatályos közlekedési szabályok előírásait.

Egy rossz döntés nemcsak pénzbírságot jelenthet, hanem balesethez is vezethet.

A KRESZ-teszt ezért nem pusztán elméleti játék: a valós forgalmi helyzetek megértését segíti, és rávilágít arra, mely területeken érdemes felfrissíteni a tudást. Ha szeretné próbára tenni magát, a további KRESZ-teszt kérdésekkel és a KRESZ-teszt megoldásai-t akkor látogasson el a KEMMA oldalára.

Megoldások és további kérdések a KEMMA oldalán.