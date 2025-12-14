KRESZ-kérdés, amin sokan elbuknak: ön tudja a helyes választ?

Sok sofőr bizonytalan abban, mi számít szabályosnak a zebránál vagy épp a kétsávos körforgalomban, ezért érdemes egy KRESZ-tesztben átvenni pár gyakori kérdést.

Sokan nem ismerik jól a KRESZ-t a körforgalomban

Fotó: Kelly / Pexels

A Kemma két gyakran előforduló, mégis félreértett közlekedési szabályt dolgoz fel: a gyalogátkelőhelyek (zebrák) használatát és a kétsávos körforgalmak helyes be- és kihasználását. A cikk célja, hogy mindennapi szituációkon keresztül tisztázza, mi számít szabályosnak és mi nem – hiszen a gyakorlati tudás életeket menthet.

Első kérdés: Át lehet-e hajtani kerékpárral vagy rollerrel a zebrán?

A válasz egyértelmű: nem. A gyalogátkelőhelyet alapvetően a gyalogosoknak jelölik ki, így aki kerékpáron vagy rollerrel halad, az nem számít gyalogosnak, és tilos áthajtania a zebrán. Egyedül akkor legális átmenni, ha egy külön kerékpáros átvezetés (biciklis zebra) van felfestve – de még ott sem jár automatikus elsőbbség, mindenkinek körültekintően kell közlekednie.

Második kérdés: Hogyan közlekedjünk a kétsávos körforgalomban?

Itt is sok félreértés adódik, különösen a kihajtásnál. A szabályok szerint – jelzés vagy külön felfestés hiányában – csak a külső (jobb szélső) sávból szabad kihajtani.

A belső sávban haladóknak időben, irányjelzővel át kell sorolniuk a külsőbe, mielőtt elhagynák a körforgalmat.

A behajtáskor és a körben haladáskor ugyan nem kötelező az irányjelzés, a kihajtás előtt viszont minden esetben használni kell a jobbra irányt jelezőt – különösen akkor, ha sávot váltasz.

A KRESZ egyértelmű

Bár a KRESZ egyértelműen fogalmaz, még a rutinos közlekedők is bizonytalankodhatnak ezekben a helyzetekben, ezért a szabályok ismerete nemcsak a teszten, hanem a mindennapi forgalomban is elengedhetetlen. A tudatos közlekedés – legyen szó gyalogosról, kerékpárosról vagy autóvezetőről – mindenki biztonságát növeli.