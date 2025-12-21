Tudományos botrány! Lemondásra szólították fel a HUN-REN vezetőit

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) nyilvánosan felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat irányító testületének több tagját arra, hogy mondjanak le tisztségükről. A szervezet szerint a testület tagjai felelősek a hálózat szabálytalan és pazarló működéséért, valamint olyan döntésekért, amelyek sértik a kutatói autonómiát.

Éles támadás a kutatóhálózat ellen: mi történik a HUN-REN körül?

A hangnem már a megfogalmazásában is szokatlanul kemény volt, ami azonnal visszhangot váltott ki a tudományos közösségben. Többen úgy értelmezték a felszólítást, mint nyomásgyakorlást, amely túlmegy a szakmai kritikán.

Mi az az Akadémiai Dolgozók Fóruma?

Az ADF nem rendelkezik érdemi tudományos teljesítménnyel, így pedig furcsán hat, hogy felszólította a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat új, nemzetközileg elismert és kiemelkedő teljesítményt felmutató tagjait, hogy mondjanak le tisztségükről.

A Magyar Nemzet már korábban bemutatta, hogy az ADF hatfős elnökségéből három kutató lényegében semmilyen érdemi eredménnyel nem büszkélkedhet, legalábbis ami a tudományos munkában mérvadónak számító hivatkozásokat illeti. A három további tag is legfeljebb csak középszerű tudományos teljesítményt tudhat magáénak.

Az ADF ráadásul nem is képviseli az akadémiai dolgozókat, és azt sem lehet biztosan tudni, pontosan hány tagja van. Ezzel együtt is az elmúlt az elmúlt időszakban folyamatosan gáncsolja a kutatóhálózat megújulását. A HUN-REN ezzel együtt is fejlődő pályára állt, például jelentős kutatói béremelés történt az idén, amivel a kutatói átlagos alapbérek meghaladják a bruttó 850 ezer forintot.

Kik a lemondásra felszólított tudományos vezetők?

Az irányító testületben több nemzetközileg elismert kutató és szakember is helyet kapott. Olyan tudósokról van szó, akik komoly tudományos teljesítménnyel, nemzetközi kapcsolatrendszerrel és ipari tapasztalattal rendelkeznek, ezért a lemondásukra irányuló követelés sokak számára megdöbbentő volt. A Világgadaság a cikkében fel is sorolja ezeket a vezetőket és a hátterüket, amit most mi is átveszünk:

Dr. Domokos Péter Széchenyi-díjas fizikus, a Kutatási Kiválósági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a kvantumtechnológiai szakterület első számú hazai tudományos vezetője.

Széchenyi-díjas fizikus, a Kutatási Kiválósági Tanács elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, a kvantumtechnológiai szakterület első számú hazai tudományos vezetője. Dr. Roska Botond professzor, aki nem csak Wolf-díjas (amelyre sokan a Nobel-díj előszobájaként tekintenek), de szakterületén (a látás helyreállítása) a világ egyik legelismertebb kutatója.

professzor, aki nem csak Wolf-díjas (amelyre sokan a Nobel-díj előszobájaként tekintenek), de szakterületén (a látás helyreállítása) a világ egyik legelismertebb kutatója. Dr. Molnár Béla , a 3DHistech vállalat alapítója, amely az egyik, ha nem a legsikeresebb magyar tulajdonú technológiai vállalkozás, emellett a Semmelweis Egyetem professzora, akinek egymagában 27 szabadalma van.

, a 3DHistech vállalat alapítója, amely az egyik, ha nem a legsikeresebb magyar tulajdonú technológiai vállalkozás, emellett a Semmelweis Egyetem professzora, akinek egymagában 27 szabadalma van. Dr. Szászi István a Bosch csoport – Európa meghatározó autóipari beszállító vállalatáról van szó – vezetője Magyarországon és az Adria régióban. A Bosch budapesti kutató-fejlesztő központjában Szászi irányítása alatt több mint 3500 fejlesztőmérnök dolgozik.

a Bosch csoport – Európa meghatározó autóipari beszállító vállalatáról van szó – vezetője Magyarországon és az Adria régióban. A Bosch budapesti kutató-fejlesztő központjában Szászi irányítása alatt több mint 3500 fejlesztőmérnök dolgozik. Dr. Zaránd Gergely fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese, elméleti fizikus, az MTA rendes tagja, a kvantuminformatika hazai vezető szakértője.

fizikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos rektorhelyettese, elméleti fizikus, az MTA rendes tagja, a kvantuminformatika hazai vezető szakértője. Végül, de nem utolsósorban az Irányító Testület tagja Melanie Seymour, aki a világ egyik legnagyobb pénzügyi alapkezelője, a BlackRock budapesti irodáját vezette évekig.

A sokak szerint éppen ezek a szakmai háttérrel rendelkező vezetők jelentik a garanciát arra, hogy a HUN-REN nemzetközi szinten is versenyképes maradjon. Az ADF-nél viszont másként látják.